Vivaldi有没有重启快捷键呢?
-
我记得以前opera就可以,当标签开多了,浏览器比较卡的时候,直接按一下数字键3,直接重启,非常的方便.
但是在键盘快捷键里面没有找到这个选项.
-
貌似确实是
-
@Aaron said in Vivaldi有没有重启快捷键呢?:
貌似确实是
是吧糊糊,确实没有这个功能
-
@fengshi11 易于添加为书签
vivaldi://restart
-
@Catweazle said in Vivaldi有没有重启快捷键呢?:
@fengshi11 易于添加为书签
vivaldi://restart
这个怎么添加呢?
-
@Catweazle said in Vivaldi有没有重启快捷键呢?:
@fengshi11 易于添加为书签
vivaldi://restart
我做出这个按钮了,能不能添加到其他地方,比如地址栏,我平时隐藏书签栏的.或者有没有什么快捷键能实现
-
@fengshi11, 在 Vivaldi 中，您可以将图标放在您喜欢的任何位置，例如地址栏或侧面板中
-
@Catweazle said in Vivaldi有没有重启快捷键呢?:
@fengshi11, 在 Vivaldi 中，您可以将图标放在您喜欢的任何位置，例如地址栏或侧面板中
试了不行啊,拖过去不成立.是不是书签栏的东西不能拖走啊
-
@fengshi11, (Ctrl+drag)
-
@Catweazle said in Vivaldi有没有重启快捷键呢?:
@fengshi11, (Ctrl+drag)
按着ctrl拖过去也没用啊! 是不是书签栏上的东西不能拖啊?
-
编辑一下，删掉书签栏的，在别的工具栏重新添加
-
@Aaron said in Vivaldi有没有重启快捷键呢?:
编辑一下，删掉书签栏的，在别的工具栏重新添加
不行啊糊糊,地址栏没法自定义这个命令:
vivaldi://restart
也没法添加按钮
-
@fengshi11, 您可以添加对主屏幕的访问
-
@Catweazle said in Vivaldi有没有重启快捷键呢?:
@fengshi11, 您可以添加对主屏幕的访问
太专业了,汗
-
@fengshi11
太懒了你个懒蛋。等我测试一下给你写个教程
-
@Aaron said in Vivaldi有没有重启快捷键呢?:
@fengshi11
太懒了你个懒蛋。等我测试一下给你写个教程
我已经解决了,写入了命令链,设置成了快捷键3,4,很舒服,按一下就重启,哈哈
-
报告各位大大,已经解决了,写入了命令链,设置成了快捷键3,4,很舒服,按一下就重启,哈哈!!!!!!!!!
-
啊啊。那就好。那就好
-
@fengshi11 said in Vivaldi有没有重启快捷键呢?:
设置成了快捷键3,4
你这样不会有冲突么？比如你要输入3的时候
-
@Aaron said in Vivaldi有没有重启快捷键呢?:
@fengshi11 said in Vivaldi有没有重启快捷键呢?:
设置成了快捷键3,4
你这样不会有冲突么？比如你要输入3的时候
不会啊,输入框里面输入3,不会重启.但是在浏览器空白处按3,4,就会重启,很方便