"Моргает" панель вкладок или сами вкладки
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Приветствую, товарищи.
Странная штука происходит.
При просмотре Ютуба(в других сценариях вроде не замечал), происходит странное моргание панели вкладок каждые несколько десятков минут. Иногда реже, иногда чаще, закономерностей не заметил.
Заморочился, сделал запись экрана и поймал момент моргания.
Не знаю как по другому добавить видео. Вот ссылка на ЯДиск на двухсекундный ролик https://disk.yandex.ru/i/AC8uKRTvVjz1Dg
Ну и скриншот конкретно этого момента моргания.
Т.е. видно, что панель вкладок просто пропадает на пол секунды.
Продолжается эта история уже несколько месяцев. По ощущениям с момента обновления компа в октябре прошлого года. На старом, вроде, такого не было, но это не точно.
Может быть кто-то уже сталкивался с таким, но я даже затрудняюсь запрос в гугл сформулировать с этой проблемой.
Помогите исправить. Раздражает адски это моргание.
Браузер обновляю сразу по выходу новой версии. Да на скриншоте видно, что обнова какая то не установлена, но она сегодня только прилетела. Т.е. от версии браузера это не зависит. За эти месяцы была куча обновлений. Все устанавливались сразу. Сейчас 6.5.3206.53
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@Ursus63 аппаратное ускорение выключить попробуйте в настройках. На всякий случай.
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@Ursus63 said in "Моргает" панель вкладок или сами вкладки:
Помогите исправить.
Я бы попробовал прежнюю Вивальди переименовать и попробовать настроить свежую, потестировать - тогда станет понятно где проблема - в профиле с настройками, браузере, или системе.
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@sedative29rus Без аппаратного ускорения видео тормозит. И не только на ютубе.
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@Capushon А что значит переименовать прежнюю?
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@Ursus63 said in "Моргает" панель вкладок или сами вкладки:
А что значит переименовать прежнюю?
Сделать резервное копирование браузера и вместо него поставить свежий попробовать. Потом вернуть назад.
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@Ursus63 said in "Моргает" панель вкладок или сами вкладки:
@sedative29rus Без аппаратного ускорения видео тормозит. И не только на ютубе.
Ну я это не в качестве решения предложил, а как шаг в поиске причины. Если без ускорения не моргает, отсюда и дальше плясать можно было бы.
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@Ursus63 какая видюха? если старая нвидия, то это норма. да и на новых бывает
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@dfhgdtj 4070. Как раз после перехода на новую систему началось.
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@Ursus63 А монитор, случаем, не какой-нибудь на 165Гц с G-Sync?
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@sedative29rus был 2k 27" 144Gz G-Sync совместимый. На НГ поменял на такой же только 4k 32". На старом до смены системы моргания не было.
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@Ursus63 Я просто где-то когда-то краем глаза когда-то натыкался на разговоры про G-Sync, где людям советовали принудительно отрубить вертикальную синхронизацию для браузера в панели нвидиа или что-то в этом роде.
Кстати. А что у вас тогда за процессор, если видео тормозит?
На моём низкочастотнике 1440р60 нормально играет без аппаратного ускорения.
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@sedative29rus said in "Моргает" панель вкладок или сами вкладки:
Кстати. А что у вас тогда за процессор, если видео тормозит?
Да я сам в недоумении если честно почему тормозит. Причем даже не обязательно это какое то лютое 4к с бешеным битрейтом. Обычные шортсы идут как то рывками. Проц 13600К
И кстати сейчас вот запустил Лису и там такое же моргание увидел Прям беда какая то
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@Ursus63 Попробуйте попереключать в разные значения
chrome://flags/#use-angle
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@Ursus63 said in "Моргает" панель вкладок или сами вкладки:
Обычные шортсы идут как то рывками.
Монитор по дисплейпорту? Шнур другой пробовал?
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@sedative29rus В режиме D3D11on12 стало получше. Но все равно не так плавно как с аппаратным ускорением.
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@Ursus63 Ну ускорение включите и посмотрите не пропадёт ли моргание, если включить OpenGL/12/и т.д.
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@Capushon said in "Моргает" панель вкладок или сами вкладки:
Монитор по дисплейпорту? Шнур другой пробовал?
Да по ДП. Пробовал шнур HDMI. Да и опять же на старой системе морганий не было, а шнур тот же остался.
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@Ursus63 said in "Моргает" панель вкладок или сами вкладки:
на старой системе морганий не было, а шнур тот же остался.
Старая система была с другим монитором включая настройки самого монитора и драйвера с G-SYNC...
Монитор не VA часом?
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@Capushon монитор IPS. И новый и старый. Старая и новая системы были на одном мониторе. Новый я недавно взял.
Вроде с отключенным аппаратным ускорением пока не моргает. Но оно и раньше бывало, что по несколько дней не моргало. Понаблюдаю.