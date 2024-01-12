@sedative29rus said in "Моргает" панель вкладок или сами вкладки:

Кстати. А что у вас тогда за процессор, если видео тормозит?

Да я сам в недоумении если честно почему тормозит. Причем даже не обязательно это какое то лютое 4к с бешеным битрейтом. Обычные шортсы идут как то рывками. Проц 13600К

И кстати сейчас вот запустил Лису и там такое же моргание увидел Прям беда какая то