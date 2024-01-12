（原文在此）

各种修复 – Vivaldi Android 浏览器快照 3240.4

此更新解决了用户报告的各种问题，并包含 Chromium 改进。

作者：玛丽亚·波波娃

2024 年 1 月 12 日

以下是一些已做出的更改：

Vivaldi 修复了以下问题：当 Google 设置为常规标签上的默认引擎时，隐身标签显示错误的搜索引擎图标 (VAB-8481)。

最新更新解决了中文翻译无法正常运行的问题 (VAB-7425)。

对于大屏幕用户，此更新解决了禁用标签栏时的空白问题 (VAB-1409)。

我们希望统一 Android 和 iOS 上的工具栏按钮位置，为此我们对位置进行了一些更改和添加 (VAB-8457)。

我们还解决了一些回归和崩溃问题。

查看变更日志以了解变更的完整概述，并让我们知道您的想法。

[PWA] 删除 PWA 提示对话框 (VAB-8278)

[搜索引擎] 当 Google 设置为常规标签上的默认引擎时，隐身标签的搜索引擎图标错误 (VAB-8481)

[翻译] 无法翻译中文 (VAB-7425)

[UI] 大屏幕上空白且禁用标签栏 (VAB-1409)

[UI] UI 按钮的重构 (VAB-8457)

[回归][平板电脑] 无法使用“桌面站点”视图 (VAB-8310)

[回归] 关闭标签栈会导致各种问题 (VAB-8409)

[崩溃] 重复打开软件键盘时崩溃 (VAB-8450)

[崩溃] 如果单击“触摸搜索”设置，浏览器会崩溃 (VAB-8548)

升级至120.0.6099.221

（机翻，人肉校订）