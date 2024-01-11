Добрый день!

С одной из последних тестовых версий, равно как и на последней стабильной перестал запоминаться (и считываться тоже, см. P.S.) масштаб страниц с сайтов, на которых этот масштаб был отличен от 100%. На чистом профиле аналогично. Если посмотреть на скриншоты, то масштаб сайтов не записывается в настройках сайтов и, естественно, браузеру неоткуда восстановить нужное значение масштаба.





Просьба, кому не сложно уделить время и к ув. @shpankov, обратите внимание и проверьте пожалуйста, спасибо!

P.S. нашел сохраненный профиль, где в какой-то старой версии вивальди все работало и были сайты с измененными масштабами страниц, так вот последняя тестовая версия игнорирует этот список сайтов и всегда ставит масштаб 100%.