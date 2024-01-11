Перестал запоминаться масштаб страниц
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Добрый день!
С одной из последних тестовых версий, равно как и на последней стабильной перестал запоминаться (и считываться тоже, см. P.S.) масштаб страниц с сайтов, на которых этот масштаб был отличен от 100%. На чистом профиле аналогично. Если посмотреть на скриншоты, то масштаб сайтов не записывается в настройках сайтов и, естественно, браузеру неоткуда восстановить нужное значение масштаба.
Просьба, кому не сложно уделить время и к ув. @shpankov, обратите внимание и проверьте пожалуйста, спасибо!
P.S. нашел сохраненный профиль, где в какой-то старой версии вивальди все работало и были сайты с измененными масштабами страниц, так вот последняя тестовая версия игнорирует этот список сайтов и всегда ставит масштаб 100%.
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xogorxogorich
У Вивальди на последних версиях с сохранением масштаба вообще какие-то чудеса творятся. Я не так давно засылал уже багрепорт тоже про масштаб (суть - 1, 2).
И вроде в чейнджлоге последних прилетающих обновлений тоже было что-то про zoom. Видимо, пока одно чинили, другое поломали - эль классико
Засылайте тоже багрепорт (ссылка в подписи), так быстрее поправят.
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@xogorxogorich said in Перестал запоминаться масштаб страниц:
Засылайте тоже багрепорт (ссылка в подписи), так быстрее поправят.
увы, не смогу на английском нормально описать (
помог бы кто...
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@def said in Перестал запоминаться масштаб страниц:
@xogorxogorich said in Перестал запоминаться масштаб страниц:
Засылайте тоже багрепорт (ссылка в подписи), так быстрее поправят.
увы, не смогу на английском нормально описать (
помог бы кто...
Напишите на русском и пришлите номер багрепорта сюда.