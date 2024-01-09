（原文在此）

更多跟进 – Vivaldi 浏览器快照 3238.3

这是新的一年，因此是时候发布更多快照了。在今天的构建中，我们为您带来了我们最近一直在做的所有事情。这是一个相当长的变更日志，所以玩得开心。

作者：Ruarí Ødegaard

2024 年 1 月 9 日

变更日志

[地址栏] 自动完成与 https 中的 t 匹配 (VB-102878)

[地址栏] 最佳结果不应通过 URL 选择搜索建议项 (VB-102931)

[地址栏][同步][标签页]同步导致速度变慢 (VB-102779)

[地址栏] 搜索未搜索到正确的内容 (VB-102365)

[地址栏] 使用域扩展不会生成键入的历史记录 (VB-102547)

[地址栏][书签]“在新标签页中打开地址”不适用于书签文件夹昵称 (VB-102479)

[书签] 填充书签栏时文件夹会重复 (VB-102693)

[书签] 当存在大量文件夹时保存书签时出现问题 (VB-90452)

[书签] 缩略图有时会丢失 (VB-102214)

[日历] 事件日志中存在大量删除错误 (VB-102888)

[日历] 浏览器卡在重复任务中 (VB-102176)

[日历] 无法删除 vivaldi.net 上的日历 (VB-102212)

[日历] 添加之前检查是否已订阅 webcal (VB-102550)

[日历] 已删除的重复异常未在同步时删除 (VB-102591)

[日历] 导入因解析错误而挂起 (VB-101667)

[日历] 更清楚地显示日历按钮可打开包含更多选项的菜单 (VB-102926)

[日历] 记录错误消息时通知用户 (VB-102554)

[日历] 同步时重复发生的事件 (VB-102540)

[日历] 订阅以前的 webcal 会创建重复的事件 (VB-102821)

[Chromium]升级至120.0.6099.205

[崩溃] 创建隐身窗口时 (VB-99792)

[崩溃] 打开具有不同配置文件的多个窗口，然后关闭一个窗口 (VB-102377)

[Feeds] 当作为新标签页打开时，Feeds 以 XML 形式加载，而不是预览 (VB-102318)

[邮件] 为迁移进度消息添加千位分隔符 (VB-102518)

[邮件] 删除/取消删除和存档/取消存档工具栏图标使用相同的图标执行两个不同的操作 (VB-100315)

[邮件] 客户端连接的 IMAP 逻辑有错误 (VB-102612)

[邮件] 改进“您的邮件在另一个窗口中”消息(VB-102521)

[邮件] 记录错误消息时通知用户 (VB-102287)

[邮件] POP 代码修订，带来了一些修复和更好的性能

[邮件] 访问邮件标签页时面板不会自动打开 (VB-102562)

[笔记] 复制内容时将文件夹内的笔记添加到剪贴板 (VB-102580)

[笔记] 列表不可滚动 (VB-102499)

[笔记] 导出时需要更好的标题 (VB-67999)

[会话][面板] 内部图标未对齐 (VB-102515)

[会话][面板]工作区未按正确顺序列出：进一步修复 (VB-102553)

[设置] 无法导出密码 (VB-100705)

[设置] 将站点权限 UI 移至 Vivaldi (VB-100958)

[设置] 无法通过键盘查看或清除单个 cookie (VB-27226)

[设置] 在站点权限中阻止声音时 UI 行为错误 (VB-85603)

[设置][工作区]重置设置时删除工作区规则 (VB-102320)

[设置][工作区]使可以重新组织规则的视觉效果更加明显 (VB-102425)

[标签页] 标签页变小时闪烁 (VB-102748)

[标签页] Vivaldi 菜单按钮之间缺少间隙 (VB-102858)

[标签页] 固定标签栈项目溢出栈边框之外 (VB-102432)

[标签页] 如果单击标签页内的关闭按钮或上下文菜单中的“关闭标签页”，标签页不会关闭 (VB-102368)

[标签页] 取消分组标签页平铺的标签栈，直到标签页出现为止 (VB-102584)

[标签页] 全屏显示时 Vivaldi 按钮保持可见，标签页位于侧面或底部 (VB-102865)

[主题] 在主题编辑器中显示备用邮件图标状态 (VB-102851)

[UI] 二维码对话框在非英语语言中无法正确显示 (VB-102659)

[窗口面板] 搜索与同步标签页不匹配 (VB-102886)

[工作区] 禁用工作区时规则有效 (VB-102528)

[缩放] 级别保留在起始页上 (VB-102338)

（机翻，人肉校订）