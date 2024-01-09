Vivaldi получает полную синхронизацию истории и добавляет отдельную настройку поисковой системы для приватных вкладок.
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Shpankov Vivaldi Team
Vivaldi Sync теперь синхронизирует вашу полную историю просмотров (в зашифрованном виде) на всех устройствах. Теперь вы также можете выполнять поиск с помощью предпочитаемой вами поисковой системы на приватной вкладке и отключать префиксы поисковой системы.
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Хорошее начало года!
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sedative29rus
@Shpankov said in Vivaldi получает полную синхронизацию истории и добавляет отдельную настройку поисковой системы для приватных вкладок.:
на приватной вкладке
Подумал было, что я что-то пропустил, а там про андроид. Не пугайте так
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@Shpankov, надо полагать, работу с закладками забросили? Сортировка По заголовку, при которой папки оказываются ниже закладок, видимо, никого не напрягает?
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Shpankov Vivaldi Team
@Nikolay68 said in Vivaldi получает полную синхронизацию истории и добавляет отдельную настройку поисковой системы для приватных вкладок.:
надо полагать, работу с закладками забросили? Сортировка По заголовку, при которой папки оказываются ниже закладок, видимо, никого не напрягает?
С этим ещё долго будут работать.
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@Shpankov said in Vivaldi получает полную синхронизацию истории и добавляет отдельную настройку поисковой системы для приватных вкладок.:
@Nikolay68 said in Vivaldi получает полную синхронизацию истории и добавляет отдельную настройку поисковой системы для приватных вкладок.:
надо полагать, работу с закладками забросили? Сортировка По заголовку, при которой папки оказываются ниже закладок, видимо, никого не напрягает?
С этим ещё долго будут работать.
Ничего себе! Никогда бы не подумал, что это такая сложная задача. Не прикалываюсь, действительно удивлен.
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@Nikolay68 said in Vivaldi получает полную синхронизацию истории и добавляет отдельную настройку поисковой системы для приватных вкладок.:
Ничего себе! Никогда бы не подумал, что это такая сложная задача.
Насколько я понимаю, там очень сильно заклятые доброжелатели "помогают" в этом деле.
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То есть вернули синхронизацию истории, которую поломали... Года полтора назад?
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@urix said in Vivaldi получает полную синхронизацию истории и добавляет отдельную настройку поисковой системы для приватных вкладок.:
То есть вернули синхронизацию истории, которую поломали... Года полтора назад?
Полной синхронизации не было.