@Shpankov said in Vivaldi получает полную синхронизацию истории и добавляет отдельную настройку поисковой системы для приватных вкладок.:

@Nikolay68 said in Vivaldi получает полную синхронизацию истории и добавляет отдельную настройку поисковой системы для приватных вкладок.: надо полагать, работу с закладками забросили? Сортировка По заголовку, при которой папки оказываются ниже закладок, видимо, никого не напрягает? С этим ещё долго будут работать.

Ничего себе! Никогда бы не подумал, что это такая сложная задача. Не прикалываюсь, действительно удивлен.