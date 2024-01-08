Несколько предложений
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Доброго времени суток!
Хотелось бы поделиться с вами идеями, которые по моему мнению стоит внести в такой замечательный браузер, как Vivaldi
1. В браузере, в некоторых случаях, не совсем удобно сохранять изображения. Для этого нужно сделать 4 действия:
- пкм по изображению,
- выбрать строку "картинка"
- Сохранить изображение
- выбрать путь для сохранения
Моё предложение:
Добавить дополнительную кнопку "Скачать картинку" при нажатии ПКМ по изображению.
P.S. Если в настройки загрузок добавить выбор формата при скачивании изображения, то вас расцелует каждый человек, кто занимается фотографией, или текстурами.
2. Не отображается всплывающее окно загрузчика при скачивании изображений через ПКМ - "Скачать изображение"
Казалось бы - мелочь, но очень неудобно каждый раз открывать окно, даже с горячими клавишами, но более неприятно то, что при большом количестве скачанных изображений, приходится листать окно загрузчика в самый низ.
3. Невозможность перетянуть какой-либо файл из окна загрузчика в необходимую папку, или приложение Для этого нужно сначала перейти в папку с загрузками и уже оттуда перетягивать файл и это невероятно неудобно.
Vivaldi - браузер, о котором я узнал недавно и абсолютно случайно и за эту случайность я благодарен вселенной!)
Очень надеюсь на ваше понимание! Спасибо, что дочитали.
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@DeadSigma said in Несколько предложений:
пкм по изображению,
выбрать строку "картинка"
Сохранить изображение
выбрать путь для сохранения
Так и работает:
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@DeadSigma said in Несколько предложений:
В браузере, в некоторых случаях, не совсем удобно сохранять изображения. Для этого нужно сделать 4 действия:
Попробуйте отредактировать контекстное меню так, чтобы вам было удобно работать с картинками, такая возможность есть. Откройте Меню / Настройки / Внешний вид / (листайте в самый низ списка настроек) Меню.
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@kurai Спасибо, упростил задачу, но так и не смог сделать кнопку "Сохранить изображение без подтверждения" А что на счёт остальных двух предложений?
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@DeadSigma said in Несколько предложений:
так и не смог сделать кнопку "Сохранить изображение без подтверждения"
Меню / Настройки / Загрузки
Укажите папку для загрузок и поставьте 1, 3 и 4 галки.