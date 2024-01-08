Доброго времени суток!

Хотелось бы поделиться с вами идеями, которые по моему мнению стоит внести в такой замечательный браузер, как Vivaldi

1. В браузере, в некоторых случаях, не совсем удобно сохранять изображения. Для этого нужно сделать 4 действия:

пкм по изображению,

выбрать строку "картинка"

Сохранить изображение

выбрать путь для сохранения

Моё предложение:

Добавить дополнительную кнопку "Скачать картинку" при нажатии ПКМ по изображению.

P.S. Если в настройки загрузок добавить выбор формата при скачивании изображения, то вас расцелует каждый человек, кто занимается фотографией, или текстурами.

2. Не отображается всплывающее окно загрузчика при скачивании изображений через ПКМ - "Скачать изображение"

Казалось бы - мелочь, но очень неудобно каждый раз открывать окно, даже с горячими клавишами, но более неприятно то, что при большом количестве скачанных изображений, приходится листать окно загрузчика в самый низ.

3. Невозможность перетянуть какой-либо файл из окна загрузчика в необходимую папку, или приложение Для этого нужно сначала перейти в папку с загрузками и уже оттуда перетягивать файл и это невероятно неудобно.

Vivaldi - браузер, о котором я узнал недавно и абсолютно случайно и за эту случайность я благодарен вселенной!)

Очень надеюсь на ваше понимание! Спасибо, что дочитали.