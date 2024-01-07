Как ускорить старый профиль Vivaldi?
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Использую последнюю версию Vivaldi
Моему текущему профилю около 1 - 1.5 года. На данный момент у меня около 230 открытых вкладок, организованных в виде групп и пространств. Стоит около 20-25 расширений, из которых около 3-5 работают везде, а остальные только для конкретных сайтов и задач.
Моя проблема заключается в нескольких аспектах браузера, к примеру, когда я набираю что-либо в адресной строке, браузер отображает это с большой задержкой, около 1 - 2 секунды. Другой аспект это открытие новой вкладки, а также интерфейс, они тоже слегка и изредка "подлагивают".
Я знаю, что простейшее решение — создать новый профиль (так как там действительно всё намного отзывчивее и быстрее, даже с тем же набором расширений). Но я не хочу потерять всю свою историю, данные в адресной строке, а также ещё и разбираться с синхронизацией, которая у меня включена и т. д.
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@knestor said in Как ускорить старый профиль Vivaldi?:
Моя проблема заключается в нескольких аспектах браузера, к примеру, когда я набираю что-либо в адресной строке, браузер отображает это с большой задержкой, около 1 - 2 секунды.
Попробуйте в "Настройки / Адресная строка / Приоритет выпадающего меню" отключить лишние пункты. По личным ощущениями подтормаживание в адресной строке вызывает пункт "Лучший результат".
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@knestor said in Как ускорить старый профиль Vivaldi?:
что простейшее решение — создать новый профиль
а это не поможет. поможет только закрытие вкладок, удаление пространств, чистка истории... ну и то что посоветовали выше