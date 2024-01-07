Использую последнюю версию Vivaldi

Моему текущему профилю около 1 - 1.5 года. На данный момент у меня около 230 открытых вкладок, организованных в виде групп и пространств. Стоит около 20-25 расширений, из которых около 3-5 работают везде, а остальные только для конкретных сайтов и задач.

Моя проблема заключается в нескольких аспектах браузера, к примеру, когда я набираю что-либо в адресной строке, браузер отображает это с большой задержкой, около 1 - 2 секунды. Другой аспект это открытие новой вкладки, а также интерфейс, они тоже слегка и изредка "подлагивают".

Я знаю, что простейшее решение — создать новый профиль (так как там действительно всё намного отзывчивее и быстрее, даже с тем же набором расширений). Но я не хочу потерять всю свою историю, данные в адресной строке, а также ещё и разбираться с синхронизацией, которая у меня включена и т. д.