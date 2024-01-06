@sphera said in Опрос: а хотелось бы вам иметь полноценный аналог расширения Stylus, встроенный в браузер?:

А вот вы нам вопрос задаете, это сам Йон через Вас спрашивает?

Нет, конечно.

Я спрашиваю только от себя как обычный юзер.

Но! Пошебуршить эту тему я считаю всё-таки полезным! Меня немного угнетает то, что на русскоязычном форуме такая низкая активность, и, поскольку я не кодер, то хоть дровишки идей и желаний, фантазий в костёр могу поподбрасывать!

На англоязычном жизнь интереснее и живее, но тоже, в общем тоски много. Тоски по несбывшемуся и воспоминаний о будущем. I want to believe, короче.

Я думаю, что Вивальди для развития просто необходима намного более мощная группа поддержки грамотных, неравнодушных пользователей, чем у нас есть сейчас. Но как этого достичь?

На Вивальди для андроида даже моды не делают. Для Огнелиса есть IceRaven, а для Вивальди? Пусть даже цветовые моды, меняющие только внешний вид... Я понимаю, что это как бы не легально с точки зрения eula, но кого это останавливало, когда речь шла о действительно популярных и любимых народом прогах?