Опрос: а хотелось бы вам иметь полноценный аналог расширения Stylus, встроенный в браузер?
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Зачем это нужно? Например, можно избирательно увеличить кастомные эмоджи (Тони на скрине... правда, он вышел немного размытым, но хоть рассмотреть можно).
до применения стиля
и после
Насколько это было бы вами востребовано?
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Для стилуса надо знать СSS. Если знаешь CSS , то в Vivaldi уже есть возможности и без Стилуса
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@sphera напомню, речь идёт об андроид-браузере.
По-моему, у него нет таких возможностей.
Кроме того, я немного поюзал Стилус, там можно искать и подгружать разработки других пользователей, относящиеся к конкретному сайту. Правда, надо смотреть на дату, там очень много устаревших работ (вплоть до десятилетней давности и больше).
Т.е. CSS знать желательно в той же мере, что и JS для работы с TamperMonkey. Но можно совсем не знать, просто пользоваться работами из репозиториев тех, кто знает.
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@far4 лично меня, кроме темной темы, ничего в мобильном моддинге не интересует .
А вот вы нам вопрос задаете, это сам Йон через Вас спрашивает ? Это когда мы такие серьезные изменения увидим, в каком десятилетии ?
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@sphera said in Опрос: а хотелось бы вам иметь полноценный аналог расширения Stylus, встроенный в браузер?:
А вот вы нам вопрос задаете, это сам Йон через Вас спрашивает?
Нет, конечно.
Я спрашиваю только от себя как обычный юзер.
Но! Пошебуршить эту тему я считаю всё-таки полезным! Меня немного угнетает то, что на русскоязычном форуме такая низкая активность, и, поскольку я не кодер, то хоть дровишки идей и желаний, фантазий в костёр могу поподбрасывать!
На англоязычном жизнь интереснее и живее, но тоже, в общем тоски много. Тоски по несбывшемуся и воспоминаний о будущем. I want to believe, короче.
Я думаю, что Вивальди для развития просто необходима намного более мощная группа поддержки грамотных, неравнодушных пользователей, чем у нас есть сейчас. Но как этого достичь?
На Вивальди для андроида даже моды не делают. Для Огнелиса есть IceRaven, а для Вивальди? Пусть даже цветовые моды, меняющие только внешний вид... Я понимаю, что это как бы не легально с точки зрения eula, но кого это останавливало, когда речь шла о действительно популярных и любимых народом прогах?
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@far4 вы же не первый день на форуме . Хотели дровишек, костра и активности по-русски ? Пожалуйста: "не легально" пишется раздельно только в отрицательных предложениях.
Я читаю текст и жду, что последует опровержение. Но его нет. Я разочарован.
У меня на главной странице Вивальди огромные пустые квадраты. Я их обновляю, завтра они на месте. Я создал тему , ее закрыли. Зато пояснили, что это не первоочередная задача. А тема вредит устойчивости форума, все рухнет . Опять разочарование.
Вы не хотите создать тему про масштаб эмодзи
?
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@far4 для объективности опроса напишите, что это за расширение такое?
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@kurai а вы зачем здесь модерируете и что ? Наверное, я родился, уже начал говорить с этим расширением. Правда, видел его лет 5 назад, , как и Временных Обезьян. Наигрался уже в моддинг.
Я тут спросил у авторов, как класс из подсказок называется. Увидел целую очередь из разработчиков, желающих выдать пару секретных букв. Это тоже мог быть моддинг . Теперь ждем целое расширение от них.
А по названию не понятно ?
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@sphera said in Опрос: а хотелось бы вам иметь полноценный аналог расширения Stylus, встроенный в браузер?:
Вы не хотите создать тему про масштаб эмодзи
?
Это мелочь, но лично мне мелочь полезная, особенно на мастодонах, там сложно увидеть детали микро-микро-эмодзи. Вряд ли масштаб эмодзи будет вынесен в настройки (мастодона, форума, любого сайта), поэтому возможность увеличить любой элемент, не трогая другие, — заманчива.
Я читаю текст и жду, что последует опровержение. Но его нет. Я разочарован.
Опровержение чего именно? Это просто ещё одно пожелание в форме опроса. Будет ли сделан такой инструмент в ближайшие несколько лет? - наверное, нет. Но это не значит, что о нём не стоит писать.
Если знаешь CSS , то в Vivaldi уже есть возможности и без Стилуса
Но всё-таки, есть эти возможности или нет? Для андроида.
С примерами, если есть. Просто любопытства ради. Но, по-моему, на сегодняшний день таких возможностей нет.
для объективности опроса напишите, что это за расширение такое?
Коротко говоря, можно менять внешний вид сайтов, притом гибко. Помните, есть расширение от luetage - модифицирует внешний вид форума? Что-то подобное.
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@far4 said in Опрос: а хотелось бы вам иметь полноценный аналог расширения Stylus, встроенный в браузер?:
Опровержение чего именно?
Расслабьтесь, я только про русский язык.
Ваша тема пересекается с идеей расширений любого мобильного браузера. Этой идее лет больше в 2 раза, чем самому Вивальди.
Когда вы создадите тему о расширениях для мобильного Вивальди ? Можно на англоязычном форуме . Только проверьте , есть там место в мусорке с дублями.