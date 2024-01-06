@Nektoid said in Поломался поиск картинок через всплывающее меню:

выдаёт такое

Да, если искать из ВК, то такое. Видимо, не нравятся заковыристые ссылки вида

https://sun9-76.userapi.com/impg/bCKALc_ivsiJ14OERNdupKFUepqtyodMmqsnAg/cgojrYaq4cU.jpg?size=1620x2160&quality=96&sign=3667d87fef6ab6340b284e907a198ed4&type=album

А вот эту вашу картинку с ошибкой ищет нормально.

В общем, сломанный поиск картинок - известный зарепорченный баг, так что надо ждать починки. Или можете поспрашивать на англофоруме, как я