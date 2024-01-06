Поломался поиск картинок через всплывающее меню
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После последнего (кажется) обновления поломался поиск картинок через меню правой кнопки мыши. Теперь по ней не отсылается картинка автоматически в поиск по картинкам Яндека или Гугла, а просто открывается страница поиска картинок.
Видеоиллюстрация:
https://disk.yandex.ru/i/vauCOMut2xRalg
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@Nektoid замените в настройках поиска URL для поиска картинок на
https://yandex.com/images/search/?rpt=imageview&url={google:imageURL}
и удалите параметры POST
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@sedative29rus мне нужен гугловский поиск по картинкам, а не яндексовский. Не подскажете, какой должен быть в таком случае адрес?
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@Nektoid Ну на видео-то у вас Яндекс
https://www.google.com/searchbyimage?sbisrc=google&image_url={google:imageURL}
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@sedative29rus сделал, как вы сказали, но поиск всё равно работает не так -- выдаёт такое:
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@sedative29rus said in Поломался поиск картинок через всплывающее меню:
Ну на видео-то у вас Яндекс
На видео у меня сперва яндекс, потом гугл:)
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@Nektoid said in Поломался поиск картинок через всплывающее меню:
выдаёт такое
Да, если искать из ВК, то такое. Видимо, не нравятся заковыристые ссылки вида
https://sun9-76.userapi.com/impg/bCKALc_ivsiJ14OERNdupKFUepqtyodMmqsnAg/cgojrYaq4cU.jpg?size=1620x2160&quality=96&sign=3667d87fef6ab6340b284e907a198ed4&type=album
А вот эту вашу картинку с ошибкой ищет нормально.
В общем, сломанный поиск картинок - известный зарепорченный баг, так что надо ждать починки. Или можете поспрашивать на англофоруме, как я
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@sedative29rus А можно ли сделать так, чтобы картинка через меню левой кнопки мыши сразу шла в google lens, а не просто в "картинки" гугла?
Вот сюда:
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@Nektoid Можно. Это есть в теме по моей ссылке
URL замените на
https://lens.google.com/uploadbyurl?url={google:imageURL}
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@sedative29rus спасибо) Я просто в английском не очень, поэтому поленился лезть по ссылке:)