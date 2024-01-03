Unsolved Синхронизация в разных пространствах
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Здравствуйте!
Такой вопрос. Можно ли отключить синхронизацию в пространствах?
Приведу пример. Сейчас, если я в первом созданном пространстве захожу на сайт и авторизуюсь там, зайдя на второе созданное пространство на этот же сайт, я буду уже авторизован их первого.
Грубо говоря, мне нужно, чтобы все пространства были независимы друг от друга.
Заранее благодарю!
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sedative29rus
@neekerman said in Синхронизация в разных пространствах:
Можно ли отключить
На данном, так сказать, историческом этапе нельзя.
Можете присоединиться, например, к этому запросу, проголосовав за первое сообщение:
https://forum.vivaldi.net/topic/25289/
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Перестала неожиданно работать синхронизация на компе с вин 11. На остальных компах с вин 7, убунту 18.04 и на андроидах - всё синхронизируется.
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sedative29rus
@morette тут ошибки какие-нибудь есть? vivaldi://settings/sync/
Выйти-зайти попробуйте.
В крайнем случае, сброс данных на сервере сделать можно.