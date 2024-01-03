Здравствуйте!

Такой вопрос. Можно ли отключить синхронизацию в пространствах?

Приведу пример. Сейчас, если я в первом созданном пространстве захожу на сайт и авторизуюсь там, зайдя на второе созданное пространство на этот же сайт, я буду уже авторизован их первого.

Грубо говоря, мне нужно, чтобы все пространства были независимы друг от друга.

Заранее благодарю!