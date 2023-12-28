Как корректно перейти на новую версию с сохранением настроек?
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Я меняю комп. На старом Windows 7 и последняя работавшая на нем версия Вивальди 5.6.2867.62.
Будет новый комп с Windows 11.
Не хотелось бы терять настройки Вивальди и прочая. Как правильнее поставить на новый комп свежий Вивальди?
Я думаю скопировать папку с Вивальди 5.6, скачать свежую версию и установить ее в ту же папку.
Или так делать не следует?
Подскажите, как лучше поступить.
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@alksnis Лично я бы рекомендовал просто включить синхронизацию сейчас, если не включена, потом на 11 установить чистый Вивальди и синхронизировать. Основное подтянется, остатки донастроить вручную. Заодно от лишнего накопившегося мусора из миллиардов больше ненужных файлов в профиле избавитесь.
А если перетаскивать целиком, то главное не сама папка с Вивальди, а папка профиля. (Путь можно увидеть в Справка - О программе). Скопировать из неё всё в аналогичную папку в новом браузере. Только учтите, что сохранённые пароли на новом компьютере будут недоступны при таком способе. Нужно заранее экспортировать сейчас их в файл, а потом на новом браузере импортировать в chrome://password-manager/settings (вероятно, предварительно удалив файл Login Data всё в той же папке нового профиля).
Ну и в любом случае, не забывайте о бэкапе.
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Спасибо, Вас понял.
Вивальди синхронизирован, пароли по вашему совету только что экспортировал, получился файл csv (сам бы, наверное, не сообразил бы).
Думаю, можно и вчистую поставить, перенеся лишь папку с эскизами для папок экспресс-панели. По идее, закладки синхронизируются, как синхронизируются на ноутбуке.
Если будут еще какие дельные советы, буду благодарен. В принципе, ничего критического, но всегда стараюсь со знающими людьми посоветоваться, мало ли какие подводные камни могут быть... )
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@alksnis said in Как корректно перейти на новую версию с сохранением настроек?:
Вивальди синхронизирован, пароли по вашему совету только что экспортировал, получился файл csv
Ну если через синхронизацию, то они перенесутся сами, но для бэкапа - да, пусть будет. Только храните бережно)
@alksnis said in Как корректно перейти на новую версию с сохранением настроек?:
перенеся лишь папку с эскизами
По-моему, эскизы сами на новом месте почти гарантированно автоматически не поставятся. Там где-то (не помню где) должна быть прописана связь между файлом картинки и нужной ячейкой экспресс-панели. Скорее всего придётся вручную восстанавливать, заново назначая эскизы.
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@sedative29rus said in Как корректно перейти на новую версию с сохранением настроек?:
По-моему, эскизы сами на новом месте почти гарантированно автоматически не поставятся. Там где-то (не помню где) должна быть прописана связь между файлом картинки и нужной ячейкой экспресс-панели. Скорее всего придётся вручную восстанавливать, заново назначая эскизы.
Ждём синхронизацию картинок
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@kurai said in Как корректно перейти на новую версию с сохранением настроек?:
@sedative29rus said in Как корректно перейти на новую версию с сохранением настроек?:
По-моему, эскизы сами на новом месте почти гарантированно автоматически не поставятся. Там где-то (не помню где) должна быть прописана связь между файлом картинки и нужной ячейкой экспресс-панели. Скорее всего придётся вручную восстанавливать, заново назначая эскизы.
Ждём синхронизацию картинок
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В целом нормально получилось, синхронизация подтянула почти все, кроме картинок на папка экспресс-панели. Перенес папку с картинками и настроил вручную, благо папок менее десятка.
Что не удалось.
- Тема не сохранилась. Пришлось выбрать подходящую и донастроить. ТАК И НЕ УДАЛОСЬ настроить цвет основного окна с экспресс-панелью. Не нашел где это - помню, в свое время долго мучился, но сделал как-то потемнее, сейчас не могу найти как сделать. Остальные элементы легко настроил по браузеру со старого компа.
- Настроенные мной значки (например, загрузка, часы) тоже не синхронизировались, пришлось вручную.
В остальном все нормально.
Пользуясь случаем: всех "музыкантов" - с Новым годом!
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@alksnis said in Как корректно перейти на новую версию с сохранением настроек?:
Не нашел где это - помню, в свое время долго мучился, но сделал как-то потемнее, сейчас не могу найти как сделать.
Меню / Настройки / Темы (vivaldi://settings/themes/) / Ваша тема / Редактор
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В общем, все б и ничего, но почтовый клиент на ящик почты Яндекс никакими силами не удается настроить на новом компе. Синхронизация не делает перенос этих настроек, и зря.
Выдает "ошибка входа на сервер входящих login invalid credentials or IMAP is disabled" - длинно и малопонятно.
При том в Яндексе ИМАП галочка стоит, пароль правильный, на старом компе работало, на новом уже полдня бьюсь, пока все без толку
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@alksnis Вы пароль приложения вводите?
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@sedative29rus Аааа... точно, с год назад была какая-то катавасия, устроенная Яндексом с какими-то вот этими самыми, что Вы говорили. Тогда что-то сделал, как-то настроил и забыл.
Возможно, в этом дело. Попробую. Вроде как там по ссылке какой то пароль придумать, вопрос, куда ввести. Попробую разобраться.
ЗЫ: но для Вивальди это небольшой минус - при синхронизации логично было бы и эти настройки чтоб переносились, тогда бы и проблемы, наверно, не возникло.
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@alksnis said in Как корректно перейти на новую версию с сохранением настроек?:
для Вивальди это небольшой минус - при синхронизации логично было бы и эти настройки чтоб переносились, тогда бы и проблемы, наверно, не возникло.
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Не могу понять чудовищную. путаницу, что учинил яндекс. По ссылке что то там нажал, что то выдало непонятное. В вивальди появилась моя как бы почта, мой почтовый ящик (название). А далее все то же самое - invalid credentials... Куда там вводить что яндекс выдал - не понимаю. Вообще не понимаю сути процессав и как сделать чтоб все нормально.
Может кто помочь? Или хотя бы ссылку, где все четко понятно написано как настроить ящик в Вивальди с учетом яндексовской дури?
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@alksnis Просто в почтовике Вивальди вписываете адрес своей почты [email protected], жмёте "Дальше". В поле ввода пароля вводите не тот от яндекса, с которым логинитесь на сайте, а тот пароль приложения, который создали на странице https://id.yandex.ru/security/app-passwords и жмёте "Войти".
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@sedative29rus Большое спасибо, что объяснили. Наконец, получилось.
Получается, все же не Вивальди виноват, а кое-кто другой... Хотя... Если б Вивальди при синхронизации перенес бы и пароль(ли) от почт, что зарегистрированы в почтовом клиенте, было бы, наверное, проще.
Всем помогшим советами перейти с Вивальди на другой комп и систему - большое спасибо. Ценю сообщество за отзывчивость.
Пересев с Винд 7 на Винд 11, вновь могу быть в курсе оперативных нововведений