@alksnis Лично я бы рекомендовал просто включить синхронизацию сейчас, если не включена, потом на 11 установить чистый Вивальди и синхронизировать. Основное подтянется, остатки донастроить вручную. Заодно от лишнего накопившегося мусора из миллиардов больше ненужных файлов в профиле избавитесь.

А если перетаскивать целиком, то главное не сама папка с Вивальди, а папка профиля. (Путь можно увидеть в Справка - О программе). Скопировать из неё всё в аналогичную папку в новом браузере. Только учтите, что сохранённые пароли на новом компьютере будут недоступны при таком способе. Нужно заранее экспортировать сейчас их в файл, а потом на новом браузере импортировать в chrome://password-manager/settings (вероятно, предварительно удалив файл Login Data всё в той же папке нового профиля).

Ну и в любом случае, не забывайте о бэкапе.