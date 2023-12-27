Ошибки почты
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Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Один раз в миллисекунду (а то и чаще) прилетает пустая ошибка imap. При этом и письма, и записи RSS приходят нормально.
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Semenov-Sherin
У меня что-то похожее было с конкретным ящиком, но прям давно. Помогло удаление и повторное добавление. С переходом на Mint почту не подключал, так что не особо в курсе.
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@Semenov-Sherin said in Ошибки почты:
У меня что-то похожее было с конкретным ящиком, но прям давно. Помогло удаление и повторное добавление. С переходом на Mint почту не подключал, так что не особо в курсе.
Попробую, но у меня стооолько почтовых ящиков...
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Semenov-Sherin
@kurai а не пишет, какой конкретно слетел? Мне, по-моему, писали, и, по-моему, это всегда был гугл.
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@Semenov-Sherin said in Ошибки почты:
@kurai а не пишет, какой конкретно слетел? Мне, по-моему, писали, и, по-моему, это всегда был гугл.
Нет, только вот эти пустые сообщения.
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На другом ПК появилась похожая ошибка, только тут видно виновника
А вот и причина:
Проблему решил. Для входа использовалась связка логин/пароль, поставил галочку "Войти с OAuth", и проблема ушла.
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Там ещё проблемы на сервере были