Vivaldi в AppGallery
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Купил новый планшет Huawei Matepad T8. Новый/старый, он вообще-то 2020 года, но это к делу не относится. Когда я устанавливал все нужные мне приложения, то был очень удивлен, не обнаружив в AppGallery нашего любимого Vivaldi. Хотя на телефоне Xiaomi у меня тоже установлен AppGallery, и он там есть. А на планшете его в официальном магазине нет. Ну я просто скачал с официального сайта apk и установил, но почему вас нету в AppGallery? Вас забанили там что ли? За что?
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@Rinaldus said in Vivaldi в AppGallery:
Купил новый планшет Huawei Matepad T8. Новый/старый, он вообще-то 2020 года, но это к делу не относится. Когда я устанавливал все нужные мне приложения, то был очень удивлен, не обнаружив в AppGallery нашего любимого Vivaldi. Хотя на телефоне Xiaomi у меня тоже установлен AppGallery, и он там есть. А на планшете его в официальном магазине нет. Ну я просто скачал с официального сайта apk и установил, но почему вас нету в AppGallery? Вас забанили там что ли? За что?
Браузер на месте https://appgallery.huawei.com/app/C101780891
Может, магазин приложений считает, что браузер не адаптирован под ваш планшет, и просто скрывает его в результатах поиска?
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Semenov-Sherin
У меня на телефоне сейчас три магазина приложений: Google Play, AppGallery и V-Store от Vivo. Так вот я пока хоть и не проверял, но что-то не припомню, чтобы Vivaldi хотя бы раз мелькал в доступных обновлениях AppGallery. Теперь проверю.
P.S. Если нужны обновления, можно через UpToDown установить. Там прям вообще все есть, даже игры, которые из РФ давно ушли.
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@kurai почему он так считает, что Vivaldi не для него? И почему другие браузеры на месте?
Когда я перехожу по вашей ссылке в браузере и нажимаю на кнопку Установить (он даже не видит, что Vivaldi у меня уже установлен), то открывается мой AppGallery с сообщением: "Больше недоступно".
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@Rinaldus said in Vivaldi в AppGallery:
он даже не видит, что Vivaldi у меня уже установлен
Это потому, что вы установили с сайта.
@Rinaldus said in Vivaldi в AppGallery:
@kurai почему он так считает, что Vivaldi не для него? И почему другие браузеры на месте?
Без понятия
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@kurai Но ведь это наверное дело разработчиков указывать магазину, с какими устройствами совместима их программа? Вы не могли бы им это передать, когда они выйдут с праздников?