@kurai почему он так считает, что Vivaldi не для него? И почему другие браузеры на месте?



Когда я перехожу по вашей ссылке в браузере и нажимаю на кнопку Установить (он даже не видит, что Vivaldi у меня уже установлен), то открывается мой AppGallery с сообщением: "Больше недоступно".