Закрытие(скрытие) папки из экспресс-панели по области
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Доброго времени суток. Перешёл на Vivaldi из Яндекс браузера. И одна вещь меня жутко раздражает и думаю не только меня Это невозможность свернуть (закрыть) папку из экспресс-панели кликом по области!
Видео пример, чтобы вы понимали о чём речь: https://skr.sh/vNTlfuHs0et
Думаю добавить такую возможность не составит особого труда, делов на 5 минут
Спасибо!
p.s. в настройках как это исправить не нашёл.
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makhnovladimir
Полностью поддерживаю тему, тоже бесит эта фигня, нажимая на кнопку
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@K1LLREAL Могу согласиться с вами в том, что экспресс-панель не является образцом удобного интерфейса. Правда, у меня к ней другие претензии. Что касается тех, что вы привели, думаю, что могу объяснить причину.
Ваш способ использования Экспресс- панели не единственно возможный. У меня, например, там нет папок. Но, закладки спроецированы на эту же панель, и там их огромное количество (за много лет накопилось). Получается, что все папки никогда в экран не помещаются. Т.е. спободного пространства, по которому можно кликнуть, как бы и нет.
Представим, что в Вивальди добавили желаемую вами функцию. Пока папки на панели помещаются на экран все работает корректно. А потом вдруг добавляется еще одна, попадающая за экран. И все, нужен другой способ. Если вы придумаете такой, чтоб был и вашим и нашим - я поддержу.
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@gozhiy Ну в яндексе же как-то это всё работает) Значит нужно сделать с возможностью выключить эту функцию, не знаю)