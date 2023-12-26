Доброго времени суток. Перешёл на Vivaldi из Яндекс браузера. И одна вещь меня жутко раздражает и думаю не только меня Это невозможность свернуть (закрыть) папку из экспресс-панели кликом по области!

Видео пример, чтобы вы понимали о чём речь: https://skr.sh/vNTlfuHs0et

Думаю добавить такую возможность не составит особого труда, делов на 5 минут

Спасибо!

p.s. в настройках как это исправить не нашёл.