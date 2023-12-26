Я разрешаю прочитать
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Прошу прощения, мне лень было пересматривать форум, так что спрошу сам.
я импортировал данные из другого браузера, а именно из хрома, хочу все аннулировать, удалить все импортированное, чтоб только чистый vivaldi.
Как я могу это сделать?
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в общем я долго обдрачивал эту проблему, и вот одно из возможных решений - делаете сброс данных на сервере, удаляете папку профиля, входите снова, предполагаю что саму папку профиля удалять не обязательно, можно удалить сразу все данные браузера, затем зайти заново
Крч все что вам нужно, так это удалить сохранившиеся данные на пк после сброса данных на сервере, а способ уже на ваш вкус и знания