в общем я долго обдрачивал эту проблему, и вот одно из возможных решений - делаете сброс данных на сервере, удаляете папку профиля, входите снова, предполагаю что саму папку профиля удалять не обязательно, можно удалить сразу все данные браузера, затем зайти заново

Крч все что вам нужно, так это удалить сохранившиеся данные на пк после сброса данных на сервере, а способ уже на ваш вкус и знания