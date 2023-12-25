自动同步里面,为何没有同步快速拨号呢?
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这个不同步的吗?如果同步的话,是缩略图和拨号内容一起同步吗?
附带小声问一下,自动更新了6.5.3206.48 ,这版本更新了啥玩意儿
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Aaron Translator
@fengshi11 said in 自动同步里面,为何没有同步快速拨号呢?:
这个不同步的吗?
跟书签一起同步。快拨算书签的一部分
@fengshi11 said in 自动同步里面,为何没有同步快速拨号呢?:
是缩略图和拨号内容一起同步吗?
缩略图貌似不同步
@fengshi11 said in 自动同步里面,为何没有同步快速拨号呢?
这版本更新了啥玩意儿
看主贴啊
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@Aaron said in 自动同步里面,为何没有同步快速拨号呢?:
@fengshi11 said in 自动同步里面,为何没有同步快速拨号呢?:
这个不同步的吗?
跟书签一起同步。快拨算书签的一部分
@fengshi11 said in 自动同步里面,为何没有同步快速拨号呢?:
是缩略图和拨号内容一起同步吗?
缩略图貌似不同步
@fengshi11 said in 自动同步里面,为何没有同步快速拨号呢?
这版本更新了啥玩意儿
看主贴啊
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也就是说,我备份Vivaldi,只需要备份快速拨号的缩略图文件夹就行了是吧.
其他设置,书签,密码啥的都同步了
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Aaron Translator
不知道缩略图存哪儿了。我每次都重新刷