@Aaron said in 自动同步里面,为何没有同步快速拨号呢?:

@fengshi11 said in 自动同步里面,为何没有同步快速拨号呢?: 这个不同步的吗? 跟书签一起同步。快拨算书签的一部分 @fengshi11 said in 自动同步里面,为何没有同步快速拨号呢?: 是缩略图和拨号内容一起同步吗? 缩略图貌似不同步 @fengshi11 said in 自动同步里面,为何没有同步快速拨号呢? 这版本更新了啥玩意儿 看主贴啊 [Search] Update Bing URL: § Partner deals with search engines

也就是说,我备份Vivaldi,只需要备份快速拨号的缩略图文件夹就行了是吧.

其他设置,书签,密码啥的都同步了