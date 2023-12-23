старая версия macOS
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Ребята, я, конечно, всё понимаю... но от команды разработчиков Vivaldi - признаюсь честно - я такого не ожидал!
Ладно весь мир - "враги-капиталисты" с двойными стандартами, но команда Vivaldi мне казалось другой...
У меня старенькое, но в отличнейшем состоянии, железо - iMAC 2012 года! Версия ОС, новее, чем Mojave на это железо просто не встает (превратится в кирпич!). Но, при этом - всё отлично работает и меня полностью устраивает!
И, тут, вдруг, при попытке обновить Vivaldi до последней версии получаю вот такую бяку!!
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@ToniZa said in старая версия macOS:
Ребята, я, конечно, всё понимаю... но от команды разработчиков Vivaldi - признаюсь честно - я такого не ожидал!
Было бы своё ядро браузера, и поддержка устаревших ОС была бы совершенно иная. А так всё зависит от разработчиков Chromium.
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@kurai said in старая версия macOS:
всё зависит от разработчиков Chromium
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sedative29rus
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@ToniZa said in старая версия macOS:
@kurai said in старая версия macOS:
всё зависит от разработчиков Chromium
Я с вами солидарен