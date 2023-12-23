Ребята, я, конечно, всё понимаю... но от команды разработчиков Vivaldi - признаюсь честно - я такого не ожидал!

Ладно весь мир - "враги-капиталисты" с двойными стандартами, но команда Vivaldi мне казалось другой...

У меня старенькое, но в отличнейшем состоянии, железо - iMAC 2012 года! Версия ОС, новее, чем Mojave на это железо просто не встает (превратится в кирпич!). Но, при этом - всё отлично работает и меня полностью устраивает!

И, тут, вдруг, при попытке обновить Vivaldi до последней версии получаю вот такую бяку!!

Стыдно должно быть, товарищ!!!

