@sedative29rus нет, подождите-ка, либо я чего-то не понимаю, либо это работает неудовлетворительно. Мне надо, чтобы любой запрос по энтеру сразу уходил в поисковик по умолчанию, ровно в том виде, в котором я его задал, без дополнения. Но такого пункта в списке просто нет. Есть запараллеленный пункт "Искать/перейти", который не работает должным образом: он не посылает запрос в поисковик, а пытается воспринять его как адрес:

