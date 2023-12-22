Как отключить приоритет "лучшего результата" в поиске
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При вводе части запроса и нажатии энетра запрос автоматически дополняется до "лучшего результата".
Мне этого не нужно, мне нужно, чтобы в приоритете был пункт "искать в Google" и выделение автоматически ставилось на него, а не на "лучший результат". Можно ли это переключить?
Всякие поисковые подсказки у меня выключены.
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sedative29rus
@Nektoid vivaldi://settings/addressbar/
Мышкой можно таскать пункты. Соответственно, перетащите в самый верх:
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@sedative29rus о, спасибо!
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@sedative29rus нет, подождите-ка, либо я чего-то не понимаю, либо это работает неудовлетворительно. Мне надо, чтобы любой запрос по энтеру сразу уходил в поисковик по умолчанию, ровно в том виде, в котором я его задал, без дополнения. Но такого пункта в списке просто нет. Есть запараллеленный пункт "Искать/перейти", который не работает должным образом: он не посылает запрос в поисковик, а пытается воспринять его как адрес:
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sedative29rus
@Nektoid у вас галочка снята, судя по скринам выше. Без неё поиска и не будет, очевидно.
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@sedative29rus а, блин, вот оно что! Я запутался в настройках. Понял, спасибо:)