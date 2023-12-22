"Мёртвые эскизы" в закладках
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Добрый день.
Последнее время в закладках регулярно возникают "мёртвые картинки":
По-видимому, я так понимаю, эскизы подгружаются всякий раз из интернета в реальном времени, и если браузер запустить раньше, чем устройство подрубится к интернету, получается вот так.
На мой взгляд, это неудачное решение. Эскиз всякий раз меняется. А ставить свой эскиз на каждую плитку весьма муторно, особенно если этих плиток ближе к сотне.
И, кстати, то, что на эскизах видна личная информация -- это, имхо, дыра в безопасности. Получается, я могу совершенно случайно спалить свои личные страницы, если открою экспресс-панель во время трансляции, список писем с темами и именами адресатов или ещё какие-то данные. Потому что при увеличении эскиза можно разобрать до буквы, что там написано.
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@Nektoid said in "Мёртвые эскизы" в закладках:
Получается, я могу совершенно случайно спалить свои личные страницы, если открою экспресс-панель во время трансляции, список писем с темами и именами адресатов или ещё какие-то данные
Как на изображении 400х300 можно рассмотреть список писем с темами и именами адресатов? Или у вас плитки 1920х1080?
@Nektoid said in "Мёртвые эскизы" в закладках:
На мой взгляд, это неудачное решение.
Просили же, как в Опере
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@kurai said in "Мёртвые эскизы" в закладках:
Как на изображении 400х300 можно рассмотреть список писем с темами и именами адресатов?
Совершенно спокойно можно рассмотреть. Из-за зрения я использую крупные плитки и крупный масштаб отображения страниц, и вуаля:
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@Nektoid said in "Мёртвые эскизы" в закладках:
Совершенно спокойно можно рассмотреть.
Как временное решение поставьте собственные картинки на те плитки, которые могут выдать ваши личные данные. Думаю, работа над плитками ведётся, потому что у меня часть эскизов выглядит так (см. среднюю плитку):
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xogorxogorich
Странно. Эскизы плиток на Экспресс-панели постоянно обновляются?
У меня они без ручного нажатия кнопки Обновить на самой плитке, либо общей кнопки Обновить в Адресной панели сохраняют изначально полученные эскизы неизменными
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@xogorxogorich said in "Мёртвые эскизы" в закладках:
Экспресс-панели постоянно обновляются?
Именно там, да. В том и прикол. Всякое включение компа утром -- новые приколы в эскизах на экспресс-панели:)
@kurai said in "Мёртвые эскизы" в закладках:
у меня часть эскизов выглядит так
Да, у меня тоже так. Вот такие эскизы, кажется, остаются на месте. Согласен, что как временная мера покатит. Но надеюсь, что логику работы с эскизами как-то переделают со временем.
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@kurai said in "Мёртвые эскизы" в закладках:
у меня часть эскизов выглядит так
Проблема ещё в том, что такие вот эскизы не отображаются, если закладки находятся в папке. Полные эскизы -- отображаются, а вот такие -- нет. Смотрите: две первые плитки с полными эскизами, третья и четвёртая -- с "тестовыми" эскизами (назовём их так):
А вот так выглядит эта папка в неоткрытом виде:
То есть видите, два первых эскиза визуально отображаются, а третий и четвёртый -- нет, просто картинка-заглушка. Тем самым теряется сам смысл эскизов как визуального ориентира.
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xogorxogorich
@Nektoid said in "Мёртвые эскизы" в закладках:
Именно там, да. В том и прикол. Всякое включение компа утром -- новые приколы в эскизах на экспресс-панели:)
Хм, вроде настроек автообновления эскизов плиток я не замечал, т.е. это какой-то баг получается, или какое-то расширение ломает поведение? Если баг, то нужно репортить тогда.
P.S. Вот фавиконки сайтов это да, они по умолчанию везде в браузере подтягиваются и обновляются в реальном времени (к сожалению), а про эскизы первый раз слышу.
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@xogorxogorich said in "Мёртвые эскизы" в закладках:
настроек автообновления эскизов плиток я не замечал, т.е. это какой-то баг получается
Может быть, не баг, а рассматривается как фича, потому и настройки нет. Типа "эскизы должны быть актуальными".
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Shpankov Vivaldi Team
Ячейки не должны обновляться каждый раз. Надо искать, почему у вас так. Проверяете на чистой установке без расширений? Синхронизация включена? В системе никакие чистильщики не работают? Браузер установлен стандартно? Браузер - стабильная версия? Обновлялся или устанавливался с нуля?
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@Shpankov said in "Мёртвые эскизы" в закладках:
Ячейки не должны обновляться каждый раз. Надо искать, почему у вас так. Проверяете на чистой установке без расширений? Синхронизация включена? В системе никакие чистильщики не работают? Браузер установлен стандартно? Браузер - стабильная версия? Обновлялся или устанавливался с нуля?
Не обновляются сами никогда, хотя всё сделано ровно наоборот из перечисленного.
Обновляться они могут сами только если нет на них картинки, а только метка титла на весь квадрат.
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@Shpankov said in "Мёртвые эскизы" в закладках:
Ячейки не должны обновляться каждый раз. Надо искать, почему у вас так. Проверяете на чистой установке без расширений? Синхронизация включена? В системе никакие чистильщики не работают? Браузер установлен стандартно? Браузер - стабильная версия? Обновлялся или устанавливался с нуля?
На чистой не проверял.
Синхронизация включена.
Чистильщиков нет.
Бразузер установлен стандартно.
Обновлялся.
Версия 6.5.3206.39 (Stable channel) (64 бита)
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Shpankov Vivaldi Team
@Nektoid said in "Мёртвые эскизы" в закладках:
@Shpankov said in "Мёртвые эскизы" в закладках:
Ячейки не должны обновляться каждый раз. Надо искать, почему у вас так. Проверяете на чистой установке без расширений? Синхронизация включена? В системе никакие чистильщики не работают? Браузер установлен стандартно? Браузер - стабильная версия? Обновлялся или устанавливался с нуля?
На чистой не проверял.
Синхронизация включена.
Чистильщиков нет.
Бразузер установлен стандартно.
Обновлялся.
Версия 6.5.3206.39 (Stable channel) (64 бита)
Возможно, что-то в синхронизации. Попробуйте сбросить данные на сервере и перезапустить синхронизацию.
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@Shpankov said in "Мёртвые эскизы" в закладках:
Попробуйте сбросить данные на сервере и перезапустить синхронизацию.
Сделал, послежу и отпишусь, осталась ли проблема.
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@Shpankov said in "Мёртвые эскизы" в закладках:
Возможно, что-то в синхронизации. Попробуйте сбросить данные на сервере и перезапустить синхронизацию
Да, вроде бы проблема пропала. По крайней мере я сейчас несколько раз отключался от инета и перезапускал браузер, менял страницы, которые на эскизах, -- но теперь там остаются те, которые были, а не подтягиваются новые.
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@Nektoid said in "Мёртвые эскизы" в закладках:
Да, вроде бы проблема пропала.
Яркий пример проблем при использовании синхронизации....
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sedative29rus
@Nektoid said in "Мёртвые эскизы" в закладках:
@Shpankov said in "Мёртвые эскизы" в закладках:
Возможно, что-то в синхронизации. Попробуйте сбросить данные на сервере и перезапустить синхронизацию
Да, вроде бы проблема пропала. По крайней мере я сейчас несколько раз отключался от инета и перезапускал браузер, менял страницы, которые на эскизах, -- но теперь там остаются те, которые были, а не подтягиваются новые.
С большой вероятностью, это до тех пор, пока не не возобновите синхронизацию на другом устройстве.
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@sedative29rus возобновил на телефоне, пока вроде всё норм.
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@sedative29rus а хотя нет, нифига) Вот только что "мёртвого эскиза" не было, и вуаля, вот он.
Но по крайней мере понятно, где проблема. Придётся переехать на отображение просто иконок, пока не пофиксят.
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SedativeTest
@Shpankov said in "Мёртвые эскизы" в закладках:
Попробуйте сбросить данные на сервере и перезапустить синхронизацию
Это не поможет.
Чистый браузер на чистом аккаунте, Win10. Добавил несколько страниц на ЭП, включил синхронизацию. Включил синхронизацию на андроиде. Перезапустил браузер на Win10: