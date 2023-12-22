Добрый день.

Последнее время в закладках регулярно возникают "мёртвые картинки":



По-видимому, я так понимаю, эскизы подгружаются всякий раз из интернета в реальном времени, и если браузер запустить раньше, чем устройство подрубится к интернету, получается вот так.

На мой взгляд, это неудачное решение. Эскиз всякий раз меняется. А ставить свой эскиз на каждую плитку весьма муторно, особенно если этих плиток ближе к сотне.

И, кстати, то, что на эскизах видна личная информация -- это, имхо, дыра в безопасности. Получается, я могу совершенно случайно спалить свои личные страницы, если открою экспресс-панель во время трансляции, список писем с темами и именами адресатов или ещё какие-то данные. Потому что при увеличении эскиза можно разобрать до буквы, что там написано.