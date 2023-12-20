Привет, форумчане, такая проблема: Захожу на некоторые сайты (поиск яндекса, сайт института, читай город и тп), они загружаются нормально, но проблема в том, что они будто неактивные, т.е. на сайте нельзя ничего нажать, перейти по ссылкам или открыть картинку побольше