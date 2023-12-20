Проблема с сайтами
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Привет, форумчане, такая проблема: Захожу на некоторые сайты (поиск яндекса, сайт института, читай город и тп), они загружаются нормально, но проблема в том, что они будто неактивные, т.е. на сайте нельзя ничего нажать, перейти по ссылкам или открыть картинку побольше
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sedative29rus
@Str1pped Первым делом нужно проверять не виноваты ли установленные расширения и/или встроенный блокировщик рекламы.
И другие советы из статьи:
https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/
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Спасибо, проблема решилась
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xogorxogorich
@Str1pped said in Проблема с сайтами:
Спасибо, проблема решилась
В чём заключалась, если не секрет (на будущее, вдруг у кого-то будет что-то похожее)?
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@xogorxogorich Проблема заключалась в расширении VPN, оно блокировало доступ к некоторым сайтам, при его удалении проблема ушла
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@Str1pped said in Проблема с сайтами:
@xogorxogorich Проблема заключалась в расширении VPN, оно блокировало доступ к некоторым сайтам, при его удалении проблема ушла
Adguard VPN?
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@kurai said in Проблема с сайтами:
@Str1pped said in Проблема с сайтами:
@xogorxogorich Проблема заключалась в расширении VPN, оно блокировало доступ к некоторым сайтам, при его удалении проблема ушла
Adguard VPN?
Нет, какой-то рандом VPN с большим числом скачиваний, который просто заработал в России
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FoxWMulder
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