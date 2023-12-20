Привет. Подскажите пожалуйста, если такие существуют, название расширения в Google Chrome, который умеет группировать точно так же как и в вивальди. По сравнению с Microsoft Edge, Вивальди не создает никакого отдельного таба (где присутствует название группы), по которому при нажатии открываются все вкладки в один уровень, и нажимать на другие практически невозможно (они малы). Вивальди строют группу в отдельный уровень, и все по полочкам расположено

Как выглядит группа в вивальди:



Как выглядит группа в Microsoft Edge:

