всех приветствую, использую леджер (холодный кошелек), при попытке подключить устройство к кошелькам расширениям(phantom, solflare и другие) возникают ошибки, при попытке подключить к phantom браузер попросту крашится, а solflare выдает вот такую ошибку:



попробовал использовать эдж - все работает замечательно и без нареканий.



как я понимаю, поддержка hid устройств отсутствует? если да, то было бы неплохо добавить.