поддержка hid устройств
-
всех приветствую, использую леджер (холодный кошелек), при попытке подключить устройство к кошелькам расширениям(phantom, solflare и другие) возникают ошибки, при попытке подключить к phantom браузер попросту крашится, а solflare выдает вот такую ошибку:
попробовал использовать эдж - все работает замечательно и без нареканий.
как я понимаю, поддержка hid устройств отсутствует? если да, то было бы неплохо добавить.
-
@itskskn В адресной строке замочек -> Настройки сайта. Никакие настройки там не блокируют это дело?
-
@sedative29rus замочка никакого нет, это ведь расширение у меня в браузере
-
@itskskn said in поддержка hid устройств:
расширение
Ну тогда chrome://settings/content/siteDetails?site=chrome-extension://bfnaelmomeimhlpmgjnjophhpkkoljpa
-
@sedative29rus установил на спрашивать (разрешить, увы, нет) - все равно браузер крашится
upd: повключал все что только можно было, результат одинаковый
-
-
@sedative29rus попробовал, безрезультатно, в таком случае отправлю багрепорт, спасибо)