Браузер почав блокувати доступ до дуже багатьох сайтів. Перестали працювати багато розширень через це.

Як аргумент вказується NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

При чому сайти доступні при вході через інший браузер або при включенні VPN.

Наприклад:

https://weatherextension.com

https://likar.nmu.kiev.ua

https://hmarochos.kiev.ua



При спробі все ж таки перейти на https://hmarochos.kiev.ua взагалі видало таке:

Чи стикався хтось із подібним? У чому може бути причина?

P.S.: Ще раз повторюсь, що вхід через інші браузери вільний; включення VPN також вирішує проблему. Але користуватися їм для доступу до українських сайтів якось дивно.