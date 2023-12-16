Solved Велика кількість неадекватних блокувань сайтів останнім часом
-
Браузер почав блокувати доступ до дуже багатьох сайтів. Перестали працювати багато розширень через це.
Як аргумент вказується NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
При чому сайти доступні при вході через інший браузер або при включенні VPN.
Наприклад:
https://weatherextension.com
https://likar.nmu.kiev.ua
https://hmarochos.kiev.ua
При спробі все ж таки перейти на https://hmarochos.kiev.ua взагалі видало таке:
Чи стикався хтось із подібним? У чому може бути причина?
P.S.: Ще раз повторюсь, що вхід через інші браузери вільний; включення VPN також вирішує проблему. Але користуватися їм для доступу до українських сайтів якось дивно.
-
@yaroslavk said in Велика кількість неадекватних блокувань сайтів останнім часом:
Чи стикався хтось із подібним? У чому може бути причина?
У мене всі сайти відкрилися нормально. Тільки LIKAR NMU видав капчу від Cloudflare.
Як поводиться браузер на чистому профілі або в режимі гостя?
Спробуйте тут
chrome://settings/securityвибрати стандартний захист та на цій же сторінці спробуйте вибрати інший DNS - у мене вибраний Cloudflare.
-
@kurai Дякую за допомогу!
Зміна DNS вирішила проблему.
-
-