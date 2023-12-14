У каждого пространства свои закладки
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Будет круто, если у каждого пространства будут свои закладки, т. е. при переключении пространства меняются закладки на панели закладок
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xogorxogorich
Главное, чтобы опционально: хочешь - у каждого пространства свои закладки, а хочешь - одни
зана всех.
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@3t3d said in У каждого пространства свои закладки:
Будет круто, если у каждого пространства будут свои закладки, т. е. при переключении пространства меняются закладки на панели закладок
На первый взгляд, было бы круто. Но, с другой стороны:
- если закладок дофига (накопилось за 20 лет), распределить их между пространствами это куча работы
- есть закладки, которые ни к одному пространству не подходят
- есть такие, которые подходят к разным
- придется держать в памяти кроме текста/скрина закладки еще и то, где она может находиться
- добавляется уровень сложности в работе с браузером, который и так нехило повышен по сравнению с другими
- Проблема поиска. Искать по всем? Или в каждом пространстве отдельно? Или то и другое ?
Я бы еще понял разделение закладок для десктопного и мобильного приложения (кстати, где-то пролетала такая заявка. Жаль, не взлетела). Но, для общей архитектуры, даже если делать не глобальное разделение по пространствам, а в качестве исключения - все равно не вижу большой выгоды.
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- сделайте базовое пространство со всеми вашими двадцатилетними вкладками, остальные пространства - узкоспециализированные
- выше предложили это сделать опционально, так что ваша проблема решена
Очень удобно, когда работаешь: в одном пространстве одни инструменты, в другом - другие.
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FoxWMulder
"просто" нужно чтобы можно было сделать связку пространство-папка закладок. кому не надо тот не делает связку.
а раз
есть закладки, которые ни к одному пространству не подходят
то сделать возможность указывать связку для каждой папки и указывать будет она на тулбаре закладок или нет.. намутить можно короче, намечтать)
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@3t3d said in У каждого пространства свои закладки:
Очень удобно, когда работаешь: в одном пространстве одни инструменты, в другом - другие.
Проблема в том, что делать много пространств неудобно - ели список болше, чем помещается на экран, нужно иметь еще поиск пространств. Закладки тоже не всегда точно соответствуют назначению. Например, статьи из хабра могут быть в очнь разных папках закладок. Т.е. получается, что, например, привязал я к пространству "компьютеры" одноименную папку закладок. А потом вспомнил, что на околокомпютерную тему у меня еще есть закладки в "DYV", "Ютуб" "Интересное" и куче старых, еще Оперовских закладок. Т.е. надо все равно иметь поиск и доступ ко всем имеющимся закладкам.
И в чем тогда преимущество "раздельного" доступа?
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@gozhiy
Это больше для разделения работы (первый тип задачи, второй тип задачи, ....), серфа в интернете, обучения.
Если вы выполняете только одну задачу - серфите, тогда да, смысла особого нет.
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FoxWMulder
@gozhiy said in У каждого пространства свои закладки:
И в чем тогда преимущество "раздельного" доступа?
ещё прибавьте что при большом количестве вкладок всё это начинает жутко тупить. после того как я с этим столкнулся, частично перешёл на сессии. пространства в связи с этим оказались не так хороши как изначально казалось.
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А почему не использовать профили для этой цели?
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@kurai said in У каждого пространства свои закладки:
А почему не использовать профили для этой цели?
- мне неудобно под каждый профиль с нуля настраивать браузер: горячие клавиши и т. д.
- удобнее переключаться между пространствами, когда они в одном браузере (опять же с помощью горячих клавиш), чем открывать разные окна
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@FoxWMulder said in У каждого пространства свои закладки:
ещё прибавьте что при большом количестве вкладок всё это начинает жутко тупить. после того как я с этим столкнулся, частично перешёл на сессии. пространства в связи с этим оказались не так хороши как изначально казалось.
- это к разработчикам
- пространства - не ваш инструмент
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Оказывается, уже создавали тему на общем форуме
Unlock bookmarks per workspace / multiple bookmarks tabs
https://forum.vivaldi.net/topic/86327/unlock-bookmarks-per-workspace-multiple-bookmarks-tabs
и здесь - https://forum.vivaldi.net/topic/85002/speeddial-and-bookmark-bar-dedicated-to-each-workspaces/21?page=2
проголосуйте "за"
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xogorxogorich
@3t3d said in У каждого пространства свои закладки:
проголосуйте "за"
За второе проголосовал, оно ближе к вашему запросу, как мне показалось
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@kurai said in У каждого пространства свои закладки:
А почему не использовать профили для этой цели?
Попробуйте поделиться закладкой/ками из одного профиля в другой. Оно, конечно, можно. Но зрителям понадобится попкорн.
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FoxWMulder
@3t3d said in У каждого пространства свои закладки:
пространства - не ваш инструмент
не могу согласится.