@3t3d said in У каждого пространства свои закладки:

Будет круто, если у каждого пространства будут свои закладки, т. е. при переключении пространства меняются закладки на панели закладок

На первый взгляд, было бы круто. Но, с другой стороны:

если закладок дофига (накопилось за 20 лет), распределить их между пространствами это куча работы есть закладки, которые ни к одному пространству не подходят есть такие, которые подходят к разным придется держать в памяти кроме текста/скрина закладки еще и то, где она может находиться добавляется уровень сложности в работе с браузером, который и так нехило повышен по сравнению с другими Проблема поиска. Искать по всем? Или в каждом пространстве отдельно? Или то и другое ?

Я бы еще понял разделение закладок для десктопного и мобильного приложения (кстати, где-то пролетала такая заявка. Жаль, не взлетела). Но, для общей архитектуры, даже если делать не глобальное разделение по пространствам, а в качестве исключения - все равно не вижу большой выгоды.