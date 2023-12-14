（原文在此）

以下是一些已做出的更改：

现在默认情况下，点击地址字段会自动进入编辑模式，因为它在 6.4 更新 (VAB-8369) 之前可以正常工作。

我们在平板电脑的 URL 字段中对齐了图标，以确保界面一致且具有视觉吸引力 (VAB-7385)。

扫描二维码是一项方便的功能，我们让它变得更加通用。 QR 功能现在可以识别无协议 URL，让您可以通过 QR 码无缝访问更广泛的内容 (VAB-7984)。

上下文菜单是为了提高效率而设计的，我们已经让它们变得更加有用。文本意图上下文菜单已得到改进，可为您提供更相关、更方便的选项 (VAB-7003)。

我们已经解决了回归问题，现在“发送到设备”选项又回来了 (VAB-8400)。

变更日志

[地址字段] 点击它时默认进入编辑模式 (VAB-8369)

[地址字段] 在平板电脑上对齐 URL 字段中的图标 (VAB-7385)

[二维码] 应识别无协议 URL (VAB-7984)

[菜单] 使文本意图上下文菜单更有用 (VAB-7003)

[UI] 用于添加书签的重复按钮(VAB-8294)

[UI] 将设备上的应用程序名称从“Vivaldi Browser”更改为“Vivaldi”(VAB-8411)

[回归]“发送到设备”选项消失了 (VAB-8400)

[回归] 标签切换按钮移动几个像素 (VAB-8166)

[Chromium] 升级至 120.0.6099.81

（机翻，人肉校订）