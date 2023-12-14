安卓快照版 3217.4
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Aaron Translator
以下是一些已做出的更改：
- 现在默认情况下，点击地址字段会自动进入编辑模式，因为它在 6.4 更新 (VAB-8369) 之前可以正常工作。
- 我们在平板电脑的 URL 字段中对齐了图标，以确保界面一致且具有视觉吸引力 (VAB-7385)。
- 扫描二维码是一项方便的功能，我们让它变得更加通用。 QR 功能现在可以识别无协议 URL，让您可以通过 QR 码无缝访问更广泛的内容 (VAB-7984)。
- 上下文菜单是为了提高效率而设计的，我们已经让它们变得更加有用。文本意图上下文菜单已得到改进，可为您提供更相关、更方便的选项 (VAB-7003)。
- 我们已经解决了回归问题，现在“发送到设备”选项又回来了 (VAB-8400)。
变更日志
[地址字段] 点击它时默认进入编辑模式 (VAB-8369)
[地址字段] 在平板电脑上对齐 URL 字段中的图标 (VAB-7385)
[二维码] 应识别无协议 URL (VAB-7984)
[菜单] 使文本意图上下文菜单更有用 (VAB-7003)
[UI] 用于添加书签的重复按钮(VAB-8294)
[UI] 将设备上的应用程序名称从“Vivaldi Browser”更改为“Vivaldi”(VAB-8411)
[回归]“发送到设备”选项消失了 (VAB-8400)
[回归] 标签切换按钮移动几个像素 (VAB-8166)
[Chromium] 升级至 120.0.6099.81
（机翻，人肉校订）