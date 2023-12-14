Поможете подобрать железки?
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Semenov-Sherin
Здорово, народ!
У меня тут завалялся старенький нетбук Acer Aspire One 722 C68KK в абсолютно идеальном состоянии, но пользоваться им сейчас даже с оконными менеджерами прям больно. Нужно докинуть RAM и поменять жёсткий диск на SSD. И я уже несколько дней мучаюсь в поисках точной информации о том, какие именно железки он поддерживает.
Сейчас в нём одна планка - 2GB 1Rx8 PC3-10600S-9-10-B2 1333. В большинстве случаев пишут, что максимальный объём - 4ГБ, но вроде бы у кого-то и на 8ГБ всё работало (хоть особого смысла ставить туда 8ГБ тупо нет). Но я нигде не могу найти точной информации о поддержке DDR3L и DDR3 большей частоты. Кто-то вообще писал, что даже родная оперативка работала на меньшей частоте.
Проблема в том, что RAM с такими характеристиками у нас тут давно нет. Насколько это критично? С DDR3L ноуту будет полегче или наоборот тяжко? Есть шанс, что с большей частотой он тупо не заведётся?
Пока план такой: на выходных закупаемся железкам и в Эльдорадо на накопившиеся бонусы, а на НГ с племянником будем всё это устанавливать и накатывать Linux. Если что-то пойдёт не так, я начну орать благим матом, а этого нам не надо.
По SSD всё вроде бы понятно, но если есть советы, я только рад.
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@Semenov-Sherin said in Поможете подобрать железки?:
даже родная оперативка работала на меньшей частоте
Там сам процессор такой
Supported memory: DDR3-1066, DDR3L-1066
https://www.cpu-world.com/CPUs/Bobcat/AMD-C Series C-60.html
@Semenov-Sherin said in Поможете подобрать железки?:
С DDR3L ноуту будет полегче или наоборот тяжко?
По-моему, если не сидеть с секундомером замеряя время работы батареи, то разницу можно будет почувствовать только по запаху, если он по какой-нибудь причине подаст на ddr3l 1,5В.
@Semenov-Sherin said in Поможете подобрать железки?:
у нас тут
А это где? На озоне возьмите из тех, что с отзывами.
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@sedative29rus said in Поможете подобрать железки?:
разницу можно будет почувствовать только по запаху, если он по какой-нибудь причине подаст на ddr3l 1,5В.
А что есть такая вероятность?
@sedative29rus said in Поможете подобрать железки?:
На озоне возьмите из тех, что с отзывами.
У нас куча бонусов в Эльдорадо сгорит под новый год. Но я несколько дней просидел на их сайте, и меня флешбекнуло во времена, когда я HDD и кабель к нему искал: у них комплектующих тупо нет, их можно заказать "со склада". Но везти будут 2-4 недели, так что склад, видать, под Пекином.
UPD
Сегодня в голову пришла гениальная идея глянуть, какая оператива стоит в Asus N61, чтобы, если не подойдёт в AO722, можно было бы в основной закинуть, а там вот что - 2GB 2RX8 PC2-64005-555-12 от AData (c 2010 пыхтят). Поворот так поворот!
Так что пока думаю тупо в DNS сходить и не париться. Бабки пока небольшие, так что особого смысла прям сильно заморачиваться нет. Если бы племяннику не зашла движуха с открытым ПО, я бы вообще не стал возиться.
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@Semenov-Sherin said in Поможете подобрать железки?:
А что есть такая вероятность?
Натыкался на истории класса "Городские легенды" про это.
@Semenov-Sherin said in Поможете подобрать железки?:
PC2-6400
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@sedative29rus но работает N61 даже на HDD приемлемо. До недавнего времени - вообще без косяков. Так что я слегка в недоумении. Они ведь и вышли почти в одно время, но AO722 был раза в два дешевле.
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@Semenov-Sherin, Ничего удивительного - в N61 процессор в 2,5 - 3 раза производительней. Какая конкретно у Вас модель N61, их там много разных(N61, N61JA, N61JL, N61JQ, N61JV, N61VG, N61VN...), и что в ней за процессор? Судя по DDR2 - это что-то с КоройДуба. Да ещё и всего 2GB... Или всё же 2шт. по 2GB?
На ASUS N61VG похоже...
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@RX21 по-моему, VG. Там 2 по 2ГБ, и их по сих пор вполне хватает (если, конечно, ничего не утечет никуда).
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Semenov-Sherin
Довольно быстро топик скатывается в вопросы про абстрактные железки, но... Что это за разъём?
Слева - жёсткий диск из Asus A6, справа - из Asus N61. Вообще хотел к HDD из A6 купить кейс и использовать его как внешний диск для игр и софта, а потом мне его принесли, и чё-то я вообще не узнаю разъём.
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Shpankov Vivaldi Team
@Semenov-Sherin Насколько я помню, слева разъём для плашки, что шли когда-то давно в компах, а справа на фото разъём, который я видел на дисках, вставляемых в специальный корпус, к которому уже цеплялась обычная большая плашка.
Но лучше уточнить - я с такими железяками возился лет 10 назад.
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@Semenov-Sherin дык вроде обычный IDE (в миру PATA)
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@Semenov-Sherin said in Поможете подобрать железки?:
Довольно быстро топик скатывается в вопросы про абстрактные железки, но... Что это за разъём?
Слева - жёсткий диск из Asus A6, справа - из Asus N61. Вообще хотел к HDD из A6 купить кейс и использовать его как внешний диск для игр и софта, а потом мне его принесли, и чё-то я вообще не узнаю разъём.
Слева - IDE, справа - SATA.
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@Semenov-Sherin said in Поможете подобрать железки?:
Там 2 по 2ГБ, и их по сих пор вполне хватает...
Ну, плюс-минус где-то так. Да, 4GB оперативки, даже по сегодняшним меркам, для большинства простейших базовых задач, хоть и с натяжкой, но хватает.
@Semenov-Sherin said in Поможете подобрать железки?:
по-моему, VG
Asus N61VG комлектуется Intel Core 2 Duo T6600, а Acer - AMD C-60, ну и расклад приблизительно такой:
Intel Core 2 Duo T6600 vs AMD C-60
+122% - то есть T6600 где-то в 2,2 раза производительней.
По моим прикидкам, в этом тесте - это где-то 40 🦜 на Вивальди.
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@Semenov-Sherin said in Поможете подобрать железки?:
Поможете подобрать железки?
Нужно докинуть RAM и поменять жёсткий диск на SSD. И я уже несколько дней мучаюсь в поисках...
По SSD всё вроде бы понятно, но если есть советы, я только рад.
Выскажу своё мнение. Если это ещё актуально. Как бы я поступил: распределил бы бютжет, с основным упором на SSD, стараясь приобрести максимально рациональное, универсальное и выгодное решение. Смотрел бы что-то простое, желательно недорогое, но при этом надёжное и проверенное. Что-то типа Samsung 870 Evo(скоре всего в оптимальном объёме, которым на сегодняшний день, я считаю 500GB); что-то, чьи характеристики будут не слишком избыточными сейчас, но при этом будут неслабыми/достаточными в будущем. Это всё с прицелом на то, что SSD может переехать и в основной ноут(Asus N61), и даже в новую сборку, eсли вдруг Ваша затея с нетбуком не выгорит. В будущем, в сборке с каким-нибудь простым но выгодным, условным i3 10100f, он будет вполне органично смотреться. Даже системным диском. А ещё его, при необходимости, можно будет применять, как резервный/универсальный/быстрый внешний накопитель. Раньше можно было получить такую универсальность, купив Samsung 850 Evo (MZ-77E500BW). Вот в такой вот, шикарной, расширенной комплектации(но за те же деньги!):
Кроме самого SSD в комплекте пластиковая рамка-подложка(иногда актуальна при апгрейде ноутбуков), и адаптер-переходник с SATA на USB (с его помощью SSD превращается в простенький но быстрый внешний накопитель).
А сейчас такие комплектации не выпускают. Можно конечно, присмотреть адаптер-переходник отдельно, что-то типа UGREEN CM321, но это уже - за дополнительные денги.
Что ещё касаемо SSD: ни в коем случае не рассматривал бы, модели основанные на QLC-памяти(медленно, ненадёжно и невыгодно, в результате небольшого выигрыша в деньгах - значительно теряем в характеристиках, TLC-память - оптимальна на сегодняшний день). Так же, если позволяет бютжет, не рассматривал бы безбуферные модели. Они тоже слишком слабы, и не очень подходят под системный диск. Главное в этом деле - черезмерно не экономить, иначе получим очень слабые характеристики, и потеряется весь смысл от перехода с HDD на SSD.
Вобщем, основной посыл такой - есть два разумных оптимальных варианта: либо брать что-то очень недорогое, совсем простое, но с хорошими адекватными характеристиками, уверенно закрывающими потребности на сегодняшний день; либо немного доплатить(или рациональнее распределить бютжет), и получить более универсальное, долгоиграющее и имеющее заметно лучшие перспективы решение. И на мой взгляд, второй вариант, более предпочтительный.
Что касаемо оперативки - учитывая спецификации AO722 , я бы поставил 4GB DDR3 1333MHz, по возможности с нормальнами таймингами, и не мучался бы. Простую, недорогую, но от любого нормального производителя (хоть ту же Адату). Дешево и сердито.
Но если всё же, зов оверклокера настойчиво зовёт, то...
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@RX21 said in Поможете подобрать железки?:
4GB DDR3 1333MHz
Как раз такую и взял сегодня. И SSD от ADATA на 240ГБ. По цене вышло чуть дороже, чем HDD на 500ГБ два-три года назад.
А вот с оперативой для N61 придётся прям заморачиваться. Но это уже после нового года. Если разберусь с треском в USB наушниках, я пока прям в настроении им заняться.
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Ещё одна задачка...
Я вроде бы уже жаловался на треск в USB-наушниках. Так вот сегодня попробовал на том же ПК другие, и они нормально работают. Пробовал проблемные наушники на другом ноуте, и там они почему-то тоже нормально работали. Треск появился внезапно после какой-то утечки памяти или зависания. Чем громче звук, тем сильнее они трещат. Причём трещать они начинают ещё до прогрузки системы.
С чем это может быть связано? Есть смысл проверить их ещё где-то? А то по форме это прям то, к чему я привык, и новые искать не особо хочется. А эти на гарантии ещё 2 дня. Есть идеи?
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@Semenov-Sherin said in Поможете подобрать железки?:
попробовал на том же ПК другие, и они нормально работают. Пробовал проблемные наушники на другом ноуте, и там они почему-то тоже нормально работали
Возможно, дело в несовпадении домов?
А на проблемном ноуте один юсб-разъём? Или трещит во всех?
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@sedative29rus трещит во всех. Но другие наушники не трещат.
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@Semenov-Sherin, В наушниках сброс до заводских настроек пробовали делать?
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@Semenov-Sherin said in Поможете подобрать железки?:
Так вот сегодня попробовал на том же ПК другие, и они нормально работают
В общем, это всё портит. Было бы похоже на какие-то железопроблемы с питанием, из-за которых и треск появился, и зависание произошло в тот момент.
А эти нормально работающие аналогичны трещащим? Или там может какие фильтры от помех, сопротивление другое и всё в таком роде...
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@sedative29rus said in Поможете подобрать железки?:
А эти нормально работающие аналогичны трещащим?
Нет, они вообще другие.
@RX21 said in Поможете подобрать железки?:
В наушниках сброс до заводских настроек пробовали делать?
Нет. А как это сделать?
Я тоже уже начал думать, что мог сам что-то в настройках поменять. Вряд ли, но других идей уже тупо нет. Взаимоисключающие симптомы.