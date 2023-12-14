Здорово, народ!

У меня тут завалялся старенький нетбук Acer Aspire One 722 C68KK в абсолютно идеальном состоянии, но пользоваться им сейчас даже с оконными менеджерами прям больно. Нужно докинуть RAM и поменять жёсткий диск на SSD. И я уже несколько дней мучаюсь в поисках точной информации о том, какие именно железки он поддерживает.

Сейчас в нём одна планка - 2GB 1Rx8 PC3-10600S-9-10-B2 1333. В большинстве случаев пишут, что максимальный объём - 4ГБ, но вроде бы у кого-то и на 8ГБ всё работало (хоть особого смысла ставить туда 8ГБ тупо нет). Но я нигде не могу найти точной информации о поддержке DDR3L и DDR3 большей частоты. Кто-то вообще писал, что даже родная оперативка работала на меньшей частоте.

Проблема в том, что RAM с такими характеристиками у нас тут давно нет. Насколько это критично? С DDR3L ноуту будет полегче или наоборот тяжко? Есть шанс, что с большей частотой он тупо не заведётся?

Пока план такой: на выходных закупаемся железкам и в Эльдорадо на накопившиеся бонусы, а на НГ с племянником будем всё это устанавливать и накатывать Linux. Если что-то пойдёт не так, я начну орать благим матом, а этого нам не надо.

По SSD всё вроде бы понятно, но если есть советы, я только рад.