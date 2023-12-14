@kridkon said in Vivaldi 6.5 - Подарочный набор:

почему так ужасно переводит переводчик ? вы его сами писали чтоли?

Потому что это не гугл и не яндекс, а разработка компании Lingvanex.

@kridkon said in Vivaldi 6.5 - Подарочный набор:

это не API google?

Нет. Использование сервисов перевода гугла, во-первых, ощутимо платное, во-вторых, подразумевает передачу данных пользователя гуглу.

@kridkon said in Vivaldi 6.5 - Подарочный набор:

а еще лучше бы конечно яндекс был )

Ну этот точно бесплатный, не требует передачи данных пользователя себе на серверы и не следит за пользователем