Vivaldi 6.5 - Подарочный набор
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Shpankov Vivaldi Team
Новая версия дарит новые функции не только своим пользователям, но и их родным и близким
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enjoycoleman
Игра слов с "заметная эволюция" зачетная
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Передайте всему вашему коллективу нашу благодарность за лучший браузер на сегодняшний момент! С наступающим Рождеством вас и Новым Годом!
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"На боковой панели появилась новая вкладка — панель сессий"
Наконец-то панель сессий, разместилась там, где ей и место!
Да ещё и с функционалом редактирования!
"А рекламщики пусть идут лесом"
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Ну просто чудо чудесное! Огромная благодарность команде Vivaldi! Рекомендую Вас почти всем знакомым (кроме чудаков). Всех с наступающим!
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будет круто, если у каждого пространства будут свои закладки, т. е. при переключении пространства меняются закладки на панели закладок
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Наконец синхронизация истории! Спасибо вам огромное, лучший браузер стал еще лучше)
На андроид скоро будет обновление?
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sedative29rus
@den4ik11 said in Vivaldi 6.5 - Подарочный набор:
На андроид скоро будет обновление?
Релиз-кандидат (6.5 RC 1) уже опубликован, так что, видимо, скоро.
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почему так ужасно переводит переводчик ? вы его сами писали чтоли? это не API google ? а еще лучше бы конечно яндекс был )
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@kridkon said in Vivaldi 6.5 - Подарочный набор:
почему так ужасно переводит переводчик ? вы его сами писали чтоли?
Потому что это не гугл и не яндекс, а разработка компании Lingvanex.
@kridkon said in Vivaldi 6.5 - Подарочный набор:
это не API google?
Нет. Использование сервисов перевода гугла, во-первых, ощутимо платное, во-вторых, подразумевает передачу данных пользователя гуглу.
@kridkon said in Vivaldi 6.5 - Подарочный набор:
а еще лучше бы конечно яндекс был )
Ну этот точно бесплатный, не требует передачи данных пользователя себе на серверы и не следит за пользователем
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@kurai said in Vivaldi 6.5 - Подарочный набор:
Ну этот точно бесплатный, не требует передачи данных пользователя себе на серверы и не следит за пользователем
щас бы в браузере с синхронизацией говорить про хранения данных пользователя... XD спс за ответ, переводчик ощутимо тупей я думал команда вивальди его сама делает )
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@kridkon said in Vivaldi 6.5 - Подарочный набор:
щас бы в браузере с синхронизацией говорить про хранения данных пользователя...
Данные пользователя хранятся на серверах Vivaldi в зашифрованном виде, расшифровать можете только вы. Яндексу и Гуглу (да и другим сервисам тоже) данные необходимы в открытом виде, чтобы собственно выполнить перевод. Встроенный переводчик дальше серверов Vivaldi данные не отправляет.