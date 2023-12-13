@lesharb said in Данные для авто заполнения:

Никак не получается удалить...

Я просто даже не знаю уже, кто и виноват Chorme Vivaldi или Google...

@lesharb, У Вас в Андроиде Служба автозаполнения включена? Если да - то отключите, и проверьте что будет.

@RX21 said in Данные для авто заполнения: