Данные для авто заполнения
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Где в Вивальди хранятся данные для авто заполнения форм при регистрации?
В хроме такого нет
В Вивальди постоянно представляется мой старый номер
Не могу найти где удалить его
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Вот тут подставляется Aliaksei
Я думал это в Гугле где-то храниться, но в хроме таких подсказок нет
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Shpankov Vivaldi Team
Попробуйте почистить Cookies или удалите данные форм.
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@lesharb said in Данные для авто заполнения:
В Вивальди постоянно представляется мой старый номер
Не могу найти где удалить его
В Андроиде этими данными, может управлять Служба автозаполнения(Настройки устройства > Общие настройки > Пароли и автозаполнение/или Сервис автозаполнения).
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@RX21 said in Данные для авто заполнения:
В Андроиде этими данными, может управлять Служба автозаполнения(Настройки устройства > Общие настройки > Пароли и автозаполнение/или Сервис автозаполнения).
Меня смутило, что в Хроме нет этого
Просто и телефон менялся и прошивка менялась
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@Shpankov said in Данные для авто заполнения:
Попробуйте почистить Cookies или удалите данные форм.
Я восстанавливаю из backup Vivaldi, конечно
Но вроде делал чистку, в любом случае всем спасибо за советы, веером отпишу, что да как
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@RX21 @Shpankov
Никак не получается удалить
https://support.google.com/chrome/answer/142893?hl=ru&co=GENIE.Platform%3DDesktop
Я просто даже не знаю уже, кто и виноват Chorme Vivaldi или Google
Просто подсказки появляются при использовании Vivaldi
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@lesharb said in Данные для авто заполнения:
Никак не получается удалить...
Я просто даже не знаю уже, кто и виноват Chorme Vivaldi или Google...
@lesharb, У Вас в Андроиде Служба автозаполнения включена? Если да - то отключите, и проверьте что будет.
@RX21 said in Данные для авто заполнения:
В Андроиде этими данными, может управлять Служба автозаполнения(Настройки устройства > Общие настройки > Пароли и автозаполнение/или Сервис автозаполнения).
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@RX21 да это гугловская служба автозаполнения
Вопрос с Вивальди снимается
Не могу просто найти где почистить ее...
Уже и кэш чистили и формы в хроме
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@lesharb said in Данные для авто заполнения:
Не могу просто найти где почистить ее.
Это чистится в Гугл-аккаунте. Конкретно где - не знаю. Службой автозаполнения не пользуюсь...
UPD: @lesharb, В Вашем Гугл-аккаунте, в разделе "Безпасность", есть Менеджер паролей, вероятнее всего, чистить надо там...