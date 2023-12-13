Чому Vivaldi блокує зображення?
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Вітаю.
Вже третій раз за останній місяць Vivaldi ні з того ні з сього починає блокувати зображення. Абсолютно на всіх сайтах. Навіть на собі коханому.
В правій частині адресного рядка з'являються дві стрілки зі знаком "STOP" і написано "Завантаження зображення було заблоковано"
Рівень блокування - Не блокувати
Версія додатка - остання 6.4.3160.47
Перші рази якось вилікував методом "научного тику" - обновляв додаток, скидав кеші, куки, налаштування і таке інше.
Але щось мені це не подобається, бо скидати все підряд, а потім отримувати незручності (наприклад у вигляді "загублених" сессій) дуже напряжно.
Можливо хтось знає як подолати цю проблему більш професійно?
Додаткова інформація:
Vivaldi 6.4.3160.47 (Stable channel) (x86_64) Редакція ffeecce856716d84d467e6106d88448ad58dab55 ОС macOS Версія 13.6.1 (збірка 22G313) JavaScript V8 11.8.172.18 Агент користувача Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36 Командний рядок /Applications/Vivaldi.app/Contents/MacOS/Vivaldi --flag-switches-begin --flag-switches-end --origin-trial-disabled-features=WebGPU --disable-smooth-scrolling --save-page-as-mhtml Шлях до виконуваного файлу /Applications/Vivaldi.app/Contents/MacOS/Vivaldi Шлях до профілю /Users/*****/Library/Application Support/Vivaldi/Default Linker lld Тип вихідного варіанта Null
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@Artemider said in Чому Vivaldi блокує зображення?:
Вітаю
Доброго Вечора!
@Artemider said in Чому Vivaldi блокує зображення?:
Vivaldi ні з того ні з сього починає блокувати зображення
По дефолту, в правом нижнем углу, в строке состояния, есть кнопка "Управление картинками и анимацией". При обновлении браузера, или при каком-нибудь сбое, может слететь выставленная там настройка(по умолчанию это: Загрузка картинок - всегда). Я думаю, стоит это проверить. Необходимо: изменить эту настройку на другую, и презапустить браузер. А потом, изменить на "Загрузку картинок - всегда", и ещё раз перезапустить браузер.
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@Artemider said in Чому Vivaldi блокує зображення?:
Вітаю.
Вже третій раз за останній місяць Vivaldi ні з того ні з сього починає блокувати зображення. Абсолютно на всіх сайтах. Навіть на собі коханому.
В правій частині адресного рядка з'являються дві стрілки зі знаком "STOP" і написано "Завантаження зображення було заблоковано"
Рівень блокування - Не блокувати
Версія додатка - остання 6.4.3160.47
Перші рази якось вилікував методом "научного тику" - обновляв додаток, скидав кеші, куки, налаштування і таке інше.
Але щось мені це не подобається, бо скидати все підряд, а потім отримувати незручності (наприклад у вигляді "загублених" сессій) дуже напряжно.
Можливо хтось знає як подолати цю проблему більш професійно?
Додаткова інформація:
Vivaldi 6.4.3160.47 (Stable channel) (x86_64) Редакція ffeecce856716d84d467e6106d88448ad58dab55 ОС macOS Версія 13.6.1 (збірка 22G313) JavaScript V8 11.8.172.18 Агент користувача Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36 Командний рядок /Applications/Vivaldi.app/Contents/MacOS/Vivaldi --flag-switches-begin --flag-switches-end --origin-trial-disabled-features=WebGPU --disable-smooth-scrolling --save-page-as-mhtml Шлях до виконуваного файлу /Applications/Vivaldi.app/Contents/MacOS/Vivaldi Шлях до профілю /Users/*****/Library/Application Support/Vivaldi/Default Linker lld Тип вихідного варіанта Null
Можете навести приклади сайтів, на яких блокується завантаження зображень. Є підозра, що там посилання у форматі http.
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@kurai said in Чому Vivaldi блокує зображення?:
Можете навести приклади сайтів, на яких блокується завантаження зображень. Є підозра, що там посилання у форматі http.
@Artemider said in Чому Vivaldi блокує зображення?:
Абсолютно на всіх сайтах. Навіть на собі коханому.
Всі посилання з url-схемою
httpsі чудово відкриваються в інших браузерах.
@RX21 said in Чому Vivaldi блокує зображення?:
По дефолту, в правом нижнем углу, в строке состояния, есть кнопка "Управление картинками и анимацией". Необходимо: изменить эту настройку на другую, и презапустить браузер. А потом, изменить на "Загрузку картинок - всегда", и ещё раз перезапустить браузер.
@RX21, так, це воно
Проблему вирішено.
Щиро дякую всім