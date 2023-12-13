Вітаю.

Вже третій раз за останній місяць Vivaldi ні з того ні з сього починає блокувати зображення. Абсолютно на всіх сайтах. Навіть на собі коханому.

В правій частині адресного рядка з'являються дві стрілки зі знаком "STOP" і написано "Завантаження зображення було заблоковано"

Рівень блокування - Не блокувати

Версія додатка - остання 6.4.3160.47

Перші рази якось вилікував методом "научного тику" - обновляв додаток, скидав кеші, куки, налаштування і таке інше.

Але щось мені це не подобається, бо скидати все підряд, а потім отримувати незручності (наприклад у вигляді "загублених" сессій) дуже напряжно.

Можливо хтось знає як подолати цю проблему більш професійно?

Додаткова інформація: