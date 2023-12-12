（原文在此）

Vivaldi 6.5 RC 1 – Vivaldi 桌面浏览器快照 3206.33/36

今天的快照是适用于台式机和笔记本电脑的 6.5 的第一个候选版本。

作者：Ruarí Ødegaard

2023 年 12 月 11 日

候选版发布反馈

为了帮助我们尽快推出 6.5，请将您的反馈重点放在 6.4 稳定版以来的严重回归上。如果您想询问新的（6.5 后）功能或长期存在的问题，请在我们的论坛上提问。

还有稳定通道的等效版本的预发布链接。这些适合那些希望尽早升级并首先在快照配置中进行测试的人。由于这是 RC 版本，尚未发布，我们还建议您在升级之前备份您的设置。在完成进一步测试并发布最终版本之前，不会启用对这些（或更新的）稳定版本的自动更新。

已知的问题

在官方 6.5 发布日期之前安装时，版本 3206.36 将在首次启动时显示错误的“新增功能”页面。

（注意：快照版本 3206.33 和稳定版本 3206.36 相同，但图标资源和它们将从中接收更新的渠道除外。）

变更日志

[崩溃][扩展] 某些用户的启动崩溃 (VB-102229)

[会话][面板]优化自动保存清除代码：以便自动保存会话不会太快被丢弃 (VB-102237)

[缩略图] 浏览器退出时可能会被错误删除 (VB-102224)

[缩略图][隐身窗口] 不会将隐身模式下的缩略图存储到磁盘：从 6.5 开始，它们可以暂时保存 (VB-102047)

[Windows] 采用通过安装程序设置默认浏览器的新方法 (VB-101575)

（机翻，人肉校订）