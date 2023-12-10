（原文在此）

底部地址栏 – Vivaldi iOS 浏览器快照 3212.4

此快照引入了将地址栏放置在底部的功能，添加了为起始页壁纸选择自定义图像的选项，并解决了各种错误。

作者：玛丽亚·波波娃

2023 年 12 月 8 日

以下是一些已做出的更改：

拥抱底部地址栏。转到“设置”-“标签”-然后选择您希望地址栏位于顶部还是底部。在同一屏幕上，您可以选择是否要显示或隐藏标签栏。 (VIB-133)

使用自定义图像壁纸个性化您的起始页。在最新的更新中，我们引入了为起始页选择自定义图像壁纸的功能（“设置”-“外观”，+ 按钮）。无论是珍贵的照片、励志名言还是令人惊叹的风景，您现在都可以打造独一无二的起始页。 (VIB-494)

通过在同步登录页面上添加“保存密码”复选框，您可以更好地控制您的登录凭据。 (VIB-501)

我们更新了设置中的历史同步标题，为您的同步选项提供了更清晰、更直观的表示。 (VIB-505)

变更日志

[新增]实现底部地址栏(VIB-133)

[起始页] 选择自定义图像壁纸 (VIB-494)

[同步​​] 在同步登录页面添加“保存密码”复选框(VIB-501)

[同步​​] 更新设置的历史同步标题 (VIB-505)

[Chromium] 升级至 120.0.6099.81

（机翻，人肉校订）