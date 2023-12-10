（原文在此）

引入新设置 – Vivaldi Android 浏览器快照 3206.20

在此快照中，我们添加了新功能，引入了方便的设置，并解决了一些关键问题。

作者：玛丽亚·波波娃

2023 年 12 月 8 日

以下是一些已做出的更改：

我们添加了一个新设置，允许您禁用搜索引擎昵称。通过选择您想要的搜索引擎建议的详细程度来定制您的浏览体验。转到“设置”-“搜索引擎设置”，然后选择是否要启用或禁用搜索引擎快捷方式选项。默认情况下它是启用的。 (VAB-7758)

通过添加私人选项卡搜索引擎设置，您现在可以专门针对私人选项卡自定义搜索首选项。前往“设置”-“搜索引擎”-“私人”选项卡，然后选择用于私人浏览的默认搜索引擎。(VAB-983)

放大或缩小是浏览时的常见操作，现在我们让它变得更加方便。借助重置缩放的新选项，您只需单击一下即可轻松返回到默认缩放级别。您可以在“设置”-“辅助功能”-“重置 UI 缩放”和“重置页面缩放”中找到它。 (VAB-6910)

根据现在的流行要求，点击地址字段时默认进入编辑模式，就像 Vivaldi 6.2 版本中的情况一样。 (VAB-8369)

在笔记中创建新文件夹时发生的崩溃已得到解决，让您可以不间断地组织笔记。(VAB-8207)

我们修复了选择书签时书签面板未关闭的问题。(VAB-8316)

通过此更新，我们确保当在设置中禁用选项卡组时，上下文菜单中的“具有活动状态的组”选项不再保留。(VAB-8311)

我们还解决了键盘和键盘配件视图栏之间存在间隙的问题。(VAB-8201)

变更日志

[新增]添加禁用搜索引擎昵称的设置(VAB-7758)

[新增] 添加重置缩放选项 (VAB-6910)

[新增] 隐身标签搜索引擎设置 (VAB-983)

[地址字段] 点击它时默认进入编辑模式 (VAB-8369)

[笔记] 创建新文件夹时崩溃 (VAB-8207)

[平板电脑] 选择书签时书签面板不会关闭 (VAB-8316)

[标签] 当在设置中禁用标签组时，上下文菜单中具有活动选项的组仍然存在 (VAB-8311)

[UI] 键盘和键盘配件视图栏之间的间隙 (VAB-8201)

[崩溃] Play 商店崩溃（VAB-8301、VAB-8302）

[回归] 点击新的隐身标签按钮会使 Vivaldi 崩溃 (VAB-8129)

[Chromium] 升级至 120.0.6099.34

（机翻，人肉校订）