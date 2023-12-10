У Vivaldi есть очень удобная функция отключения интерфейса (Ctrl+F11). Для некоторых сайтов иногда это оказывается очень удобным. Сайт ощущается как нативное приложение, особенно если не разворачивать на весь экран. Так можно выносить месенджеры, стриминги музыки, тудушки. Получается типа быстрое PWA-из любого сайта.

Предлагаю у меню вкладки сделать ещё один пункт: "Перенести в новое окно без интерфейса". В идеале, чтобы ещё у такого окна иконка на панели задач менялась на favicon сайта. Я попробовал сделать такое через цепочки команд, но почему то не обнаружил команды переноса вкладки в новое окно.