Перенос вкладки в новое окно без интерфейса
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У Vivaldi есть очень удобная функция отключения интерфейса (Ctrl+F11). Для некоторых сайтов иногда это оказывается очень удобным. Сайт ощущается как нативное приложение, особенно если не разворачивать на весь экран. Так можно выносить месенджеры, стриминги музыки, тудушки. Получается типа быстрое PWA-из любого сайта.
Предлагаю у меню вкладки сделать ещё один пункт: "Перенести в новое окно без интерфейса". В идеале, чтобы ещё у такого окна иконка на панели задач менялась на favicon сайта. Я попробовал сделать такое через цепочки команд, но почему то не обнаружил команды переноса вкладки в новое окно.
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А чем PWA не угодили?
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@kurai said in Перенос вкладки в новое окно без интерфейса:
А чем PWA не угодили?
PWA мне нравятся. Но почему-то не для всех сайтов предлагается установить приложение. Видимо нужно настраивать какие-нибудь манифесты и не все этим заморачиваются
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@gooddha said in Перенос вкладки в новое окно без интерфейса:
@kurai said in Перенос вкладки в новое окно без интерфейса:
А чем PWA не угодили?
PWA мне нравятся. Но почему-то не для всех сайтов предлагается установить приложение. Видимо нужно настраивать какие-нибудь манифесты и не все этим заморачиваются
Для сайтов, которые не поддерживают PWA, в контекстном меню вкладки есть пункт "Создать ярлык", который принудительно создаёт PWA.
Попробуйте, по-моему, это как раз то, что вы просите.
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Попробовал и действительно, работает как я описал. Спасибо!