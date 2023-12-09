Список пространств на панели вкладок
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Сейчас выбор пространства работает так
- Кликнуть на селект выбора пространств
- Наведение мышки на нужное пространство
- Клик по пространству.
Предлагаю дать возможность показывать список пространств сразу в развёрнутом виде, тогда можно будет быстрее и удобнее между ними переключаться и появится возможность перемещать вкладки между пространствами drag-n-drop-ом.
Размер этой секции должен быть фиксированным, чтобы пользователь сам выбрал нужную часть панели вкладок под список пространств. Ну и если пространства не влезают в этот выделенный размер, то появляется скролл, как на вкладках
Примерно так работает в Yandex Browser