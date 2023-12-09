Более удобный перенос вкладок между пространствами через контекстное меню
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Текущий механизм переноса вкладок между пространствами работает так:
- Клик правой кнопкой по вкладке
- Выбор пункта "Переместить вкладку"
- Выбор пункта "Пространство"
- Переместить мышку в открывшееся меню
- Клик по нужному пространству.
Предлагаю список пространств вынести на первый уровень меню "Переместить вкладку". Тогда на два действия станет меньше:
- Клик правой кнопкой по вкладке
- Выбор пункта "Переместить вкладку"
- Клик по нужному пространству.
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А редактор контекстного меню этого не позволяет?
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Проверил. Позволяет
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@kurai Можно это сделать по умолчанию.
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@Follow said in Более удобный перенос вкладок между пространствами через контекстное меню:
@kurai Можно это сделать по умолчанию.
А если пользователь не использует Пространства?
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@kurai said in Более удобный перенос вкладок между пространствами через контекстное меню:
А если пользователь не использует Пространства?
тогда у него эта секция будет пустой, то есть нужно показывать этот список пространств если их больше 1
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У меня тоже получилось, нужно с пункта [Все пространства] снять галочку "Показывать как вложенную папку"
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@gooddha said in Более удобный перенос вкладок между пространствами через контекстное меню:
У меня тоже получилось, нужно снять галочку
Так что, отмечать запрос как реализованный?
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@kurai said in Более удобный перенос вкладок между пространствами через контекстное меню:
Так что, отмечать запрос как реализованный?
Я не против, если кому такое надо будет найдут этот тред.