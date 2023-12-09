Новая опция "Text size contrast": а как это работает?
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Интересная настройка появилась в Chromium 120 и, соответственно, в Вивальди.
Но я пока не разобрался, что она даёт и как работает?
Давайте разберёмся вместе, очень желательно с примерами и скриншотами!
Я выставляю разные значения, от 0 до 100, перезагружаю страницу, но я не вижу, чтобы хоть что-то менялось в отображении этой темы. Размеры всех букв остаются одинаковыми.
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@far4 said in Новая опция "Text size contrast": а как это работает?:
Интересная настройка появилась в Chromium 120 и, соответственно, в Вивальди.
Но я пока не разобрался, что она даёт и как работает?
Давайте разберёмся вместе, очень желательно с примерами и скриншотами!
Я выставляю разные значения, от 0 до 100, перезагружаю страницу, но я не вижу, чтобы хоть что-то менялось в отображении этой темы. Размеры всех букв остаются одинаковыми.
Вы для начала в хроме попробуйте. В Вивальди эта опция может либо не работать, либо работать некорректно.
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Я у себя не вижу такой опции.
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@far4 у Vivaldi нет такой настройки даже на крайней тестовой сборке. А вообще, переводчик об этой опции переводит следующее: