Интересная настройка появилась в Chromium 120 и, соответственно, в Вивальди.

Но я пока не разобрался, что она даёт и как работает?

Давайте разберёмся вместе, очень желательно с примерами и скриншотами!

Я выставляю разные значения, от 0 до 100, перезагружаю страницу, но я не вижу, чтобы хоть что-то менялось в отображении этой темы. Размеры всех букв остаются одинаковыми.