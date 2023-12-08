（原文在此）

周四晚上测试 – Vivaldi 浏览器快照 3206.28

随着 Vivaldi 6.5 的临近，今天的快照包含更多修复和改进。

￼作者：Ruarí Ødegaard

2023 年 12 月 7 日

已知问题

我们知道你们中的一些人在启动时发生了崩溃。报告这些问题时，请首先打开适合您平台的相应文件夹（见下文），并将扩展名为“.dmp”的最新（按日期）文件附加到您的错误报告.

Windows：“%UserProfile%\AppData\Local\Vivaldi\User Data\Crashpad\reports”（或在独立安装的安装目录中的“User Data\Crashpad\reports”下）

macOS：“~/Library/Application Support/Vivaldi Snapshot/Crashpad/pending”

Linux：“~/.config/vivaldi-snapshot/Crash Reports/pending”

我们想知道的一些其他信息包括您是否安装了任何扩展，如果安装了，从命令行使用“--disable-extensions”运行 Vivaldi 有帮助吗？或者，暂时将用户数据目录移动或重命名到新位置（以模拟“干净”启动）是否有帮助？如果您想临时移动或重命名用户数据目录，可以在此处找到它们：

Windows：“%UserProfile%\AppData\Local\Vivaldi\User Data”（或在独立安装的安装目录中的“User Data”下）

macOS：“~/Library/Application Support/Vivaldi Snapshot”

Linux：“~/.config/vivaldi-snapshot”

或者您可以使用命令行开关“--user-data-dir=”（并指向您选择的其他文件夹）

变更日志

[地址栏] 昵称项目在新标签中打开 (VB-101990)

[地址栏] 未在第一类别中选择“最佳结果”(VB-101991)

[地址栏] 选择了先前的“最佳结果”(VB-102125)

[地址栏] 隐藏时禁用下拉菜单并关闭自动完成功能 (VB-102048)

[拦截器] 添加反广告拦截和 Fanboy 的烦恼列表 (VB-101932)

[Chromium]升级至120.0.6099.81

[崩溃] 尝试从开发人员工具打开资源的源 URL 后 (VB-102049)

[会话面板] 自动保存文件夹显示展开指示器 (VB-102039)

[设置] 网络设置中缺少“用户代理品牌屏蔽”(VB-102130)

[同步​​] 防止将来同步敏感、未加密数据的任何可能性 (VB-102014)

[标签] 拖放标签组需要保持光标不动 (VB-102074)

[标签] 重复标签位置在标签组中无法正常工作 (VB-101910)

[标签] 拖放时标签会跳转 (VB-102037)

[翻译] 当界面语言为英国英语时提供翻译为美国英语 (VB-102129)

[Windows] 通知帮助程序条目未从注册表中删除 (VB-101973)

[工作区] 规则也存在于隐身窗口中，但不应存在 (VB-100672)

[工作区] 规则不会将打开的标签与当前标签组分离 (VB-100515)

（机翻，人肉校订）