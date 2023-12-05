Debian. Youtube не даёт контент в максимальном разрешении
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Привет, линукс адепты.
ОС pop!_os 22.04 LTS (ubuntu форк/debian)
Версия Vivaldi 6.2.3105.58 (Stable channel) stable (64-bit)
Могу смотреть любые видео на youtube в разрешении FullHD, 2k, 4k. Но почему-то именно бесплатные фильмы youtube даёт смотреть только в 480p. С телефона вижу, что 1080p есть для данного фильма.
Из того, что уже попробовал обновить:
libavcodec-extra
ещё
ffmpeg
ещё
Убирал/ставил галочку в настройках браузера Widevine Plugin
Пробовал даже внешний плеер использовать MPV, через расширение play with mpv.
Пробовал удалять блокировщик.
Может есть кто-то, кто знает, что говорит ютубу о том, что данный проигрыватель поддерживает fullHD разрешение. Как я это вижу, тут какая-то загвоздка в совместимости. Копался в ubuntu форумах, но похоже, что это специфика Вивальди. Браузер нравится, хочеца разобраться
Пример видео: https://youtu.be/EmGf0W50DAk?si=OuwZCumXGVOPNV31
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sedative29rus
@m0nk4 said in Debian. Youtube не даёт контент в максимальном разрешении:
Но почему-то именно бесплатные фильмы youtube
Это DRM-protected, так сказать. https://ru.wikipedia.org/wiki/Технические_средства_защиты_авторских_прав
@m0nk4 said in Debian. Youtube не даёт контент в максимальном разрешении:
что это специфика Вивальди
А вы пробовали в других браузерах? ФФ под виндой, например, тоже 480 показывает.
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Нашел на реддите: https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/pkqd5y/is_there_a_way_to_watch_youtube_movies_in_hd_on_pc/
Гугл со времен квируса не хочет это чинить для настольных операционок.
"Отписка" у них на сайте поддержки: https://support.google.com/youtube/answer/3306741?hl=en
Сразу вспоминается котёнок, который говорит: "Сьто?"
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@sedative29rus said in Debian. Youtube не даёт контент в максимальном разрешении:
А вы пробовали в других браузерах? ФФ под виндой, например, тоже 480 показывает.
Ага. На 13 Андроиде. Показывает 1080p. Кстати, сейчас попробовал на 10й Винде, через хром. Только 480p максимум. Похоже ютубу нравится показывать контент только через своё приложение, судя по списку поддерживаемых устройств на сайте поддержки.