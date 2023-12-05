Привет, линукс адепты.

ОС pop!_os 22.04 LTS (ubuntu форк/debian)

Версия Vivaldi 6.2.3105.58 (Stable channel) stable (64-bit)

Могу смотреть любые видео на youtube в разрешении FullHD, 2k, 4k. Но почему-то именно бесплатные фильмы youtube даёт смотреть только в 480p. С телефона вижу, что 1080p есть для данного фильма.

Из того, что уже попробовал обновить:

libavcodec-extra

ещё

ffmpeg

ещё

Убирал/ставил галочку в настройках браузера Widevine Plugin

Пробовал даже внешний плеер использовать MPV, через расширение play with mpv.

Пробовал удалять блокировщик.

Может есть кто-то, кто знает, что говорит ютубу о том, что данный проигрыватель поддерживает fullHD разрешение. Как я это вижу, тут какая-то загвоздка в совместимости. Копался в ubuntu форумах, но похоже, что это специфика Вивальди. Браузер нравится, хочеца разобраться

Пример видео: https://youtu.be/EmGf0W50DAk?si=OuwZCumXGVOPNV31