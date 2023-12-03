Авторизация на RUTUBE
-
Не работает авторизация на RUTUBE, после ввода логина постоянно крутит ромашку и всё. На винде работает, в Хромиуме и Эдже тоже влёт проходит.
Система Роса Фреш 12.4 KDE 5 Plasma, ядро 6.1
-
Shpankov Vivaldi Team
Пробовали отключать блокировщик? Проверяли на чистом профиле или в приватной вкладке?
-
@Shpankov Отключал блокировщик, не помогает. Эдж с включённым автоматом входит и на винде вивальди тоже автоматом входит с блокировкой.
-
Shpankov Vivaldi Team
Попробуйте почистить Cookies, попробуйте войти из приватного окна. Я нормально вхожу на Rutube.
-
sedative29rus
У меня такая проблема есть только с подключённым списком
Без него нормально логинится.
К слову, этот список вообще много где всё портит. А быстрых настроек для выборочного отключения правил на определённом сайте не предусмотрено
-
@Shpankov О! Оказывается встроенный блокировщик мешал, я про него и забыл, что он есть, )) пользуюсь Адгуардом.
П.С. В последней обнове не убирается зазор над вкладками никак.