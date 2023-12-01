（原文在此）

6.5 稳定版开始 – Vivaldi 浏览器快照版 3206.24

今天的快照版开始了 Vivaldi 6.5 的稳定更新过程，因此在发布之前不要期待任何新功能。

作者：Ruarí Ødegaard

2023 年 12 月 1 日

已知的问题

由于上一个快照中的错误，搜索将失败，直到您执行以下手动步骤：单击状态栏按钮上的邮件图标，然后单击弹出窗口右上角的齿轮 ( ️)，最后选择“重建邮件搜索数据库”。这可能需要几分钟的时间，因此不要立即关闭浏览器。

变更日志

[日历] 无法在 vivaldi.net 服务器上创建日历 (VB-100927)

[Chromium]升级至120.0.6099.43

[崩溃] 尝试执行在线交易时 (VB-101925)

[崩溃][书签] 尝试删除启用同步的书签文件夹时 (VB-101794)

[扩展] Microsoft Power Automate 安装的扩展可以监控浏览而不发出警告 (VB-100626)

[Feeds] 检修 feed 轮询和缓存逻辑 (VB-101828)

[macOS] 词典出现在所选单词上方 (VB-86514)

[邮件] 搜索不再起作用：您需要重建邮件搜索数据库 (VB-101811)

[邮件] 如果过滤器值的类型错误，则无法启动邮件客户端 (VB-101875)

[邮件] 以可视方式对邮件线程进行分组 (VB-99396)

[邮件] [导入] 导入 EML 文件后文件句柄未关闭 (VB-98778)

[媒体] 视频播放崩溃 cv-inregelen.nl (VB-101625)

[菜单][macOS] 缺少“切换 UI”(VB-101660)

[面板][标签] 将同步标签添加到窗口面板 (VB-95669)

[性能][主题] 渲染主题预览导致 CPU/GPU 负载过高和 UI 渲染问题 (VB-101691)

[设置] 将跟踪保护设置组移到前面 (VB-102038)

[标签] Chromium 120 更新后拖放功能被破坏：部分修复 (VB-101997)

[标签] 平铺标签组打开空白页面 (VB-101227)

[翻译] 默认目标语言不正确 [阿尔巴尼亚语改为中文] (VB-92727)

[工作区] 面板中的图标碎片化 (VB-101863)

（机翻，人肉校订）