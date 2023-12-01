保留的标签页太多导致启动无响应，希望以更好的方式启动？
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我的问题
可能是因为我独特糟糕的使用习惯，
建立了7个工作区，分别存放累计上百个标签页没有关闭，
而设置默认启动时会加载之前未关闭的标签页。
经常会启动上百个进程，无响应加载很久才能操作。
虽然原本设置中有延迟加载的选项，但有时我还是会不小心关闭了（导致启动更加缓慢）
在大量的进程下，浏览器的任务管理器和设置无法打开
而程序右键菜单的以新窗口启动也不能忽略之前的旧标签，
依旧会启动大量进程（100+），
我在写这段文字时，它启动时就用了大概有5分钟或者更久。
请求与反馈建议
虽然某些常用标签可以用会话的形式储存
但是如果像我这样的情况，就只能等待加载很久
是否可以在启动时，分别根据当前的工作区进行加载？
一次性恢复加载所有工作区的标签页，那也太奇怪了。
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Aaron Translator
建议翻译成英文发到主版。中文版没什么人看。活跃用户也大部分看不懂中文。
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是 翻译成英文吧 发到https://forum.vivaldi.net/category/32/vivaldi-for-windows
虽然我自己有的问题发到那边 也没得到解决（