我的问题

可能是因为我独特糟糕的使用习惯，

建立了7个工作区，分别存放累计上百个标签页没有关闭，

而设置默认启动时会加载之前未关闭的标签页。

经常会启动上百个进程，无响应加载很久才能操作。

虽然原本设置中有延迟加载的选项，但有时我还是会不小心关闭了（导致启动更加缓慢）

在大量的进程下，浏览器的任务管理器和设置无法打开

而程序右键菜单的以新窗口启动也不能忽略之前的旧标签，

依旧会启动大量进程（100+），

我在写这段文字时，它启动时就用了大概有5分钟或者更久。

请求与反馈建议

虽然某些常用标签可以用会话的形式储存

但是如果像我这样的情况，就只能等待加载很久

是否可以在启动时，分别根据当前的工作区进行加载？

一次性恢复加载所有工作区的标签页，那也太奇怪了。