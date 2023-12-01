Всем

Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь пользуется не браузерными заметками, а расширением? Вообще не любитель сторонних расширений, но т.к. вряд ли мои хотелки по функционалу заметок Вивальди (если напишу их в Сборе пожеланий) воплотятся в жизнь оперативно, ищу что-то не очень громоздкое, без ненужных нагромождений функционала, но и не то, чтобы сильно простое

Местные заметки пока не устраивают тем, что находятся только в Боковой панели, а хотелось бы что-то визуально более близкое к Списку чтения. Чтобы открывалось в виде небольшого (настраиваемого по размеру) окошка там же сверху, и можно было туда сохранять временные не очень нужные заметки, черновые записи, ну и прочий "мусор". Может как-то их сортировать, группировать. Чтобы счётчик непрочитанных/не зачёркнутых был. Наверное, чтобы можно было прикреплять картинки/скриншоты и т.п., но это не критично.

Наткнулся на такую подборку. Zoho Notebook Web Clipper и Beanote вроде неплохи, но возможно как раз перегружены. Eloquent попроще, но всего 4000 загрузок смущает. Может Chrome Notes?

Понимаю, что лучше всего устанавливать подряд и тыкаться, тестить, сравнивать Но вдруг кто-то уже пользуется и сэкономит время.

В общем, низнаю, спасити памагити