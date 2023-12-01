В поисках расширения для заметок/черновиков
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Всем
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь пользуется не браузерными заметками, а расширением? Вообще не любитель сторонних расширений, но т.к. вряд ли мои хотелки по функционалу заметок Вивальди (если напишу их в Сборе пожеланий) воплотятся в жизнь оперативно, ищу что-то не очень громоздкое, без ненужных нагромождений функционала, но и не то, чтобы сильно простое
Местные заметки пока не устраивают тем, что находятся только в Боковой панели, а хотелось бы что-то визуально более близкое к Списку чтения. Чтобы открывалось в виде небольшого (настраиваемого по размеру) окошка там же сверху, и можно было туда сохранять временные не очень нужные заметки, черновые записи, ну и прочий "мусор". Может как-то их сортировать, группировать. Чтобы счётчик непрочитанных/не зачёркнутых был. Наверное, чтобы можно было прикреплять картинки/скриншоты и т.п., но это не критично.
Наткнулся на такую подборку. Zoho Notebook Web Clipper и Beanote вроде неплохи, но возможно как раз перегружены. Eloquent попроще, но всего 4000 загрузок смущает. Может Chrome Notes?
Понимаю, что лучше всего устанавливать подряд и тыкаться, тестить, сравнивать Но вдруг кто-то уже пользуется и сэкономит время.
В общем, низнаю, спасити памагити
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Я пользуюсь OneNote, но только не расширением, а приложением из Microsoft Store. У него есть и расширение.
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sedative29rus
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@xogorxogorich said in В поисках расширения для заметок/черновиков:
Местные заметки пока не устраивают тем, что находятся только в Боковой панели
Эмм... На Экспресс-панели в области навигации есть кнопочка, которая открывает заметки в отдельной вкладке.
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@kurai said in В поисках расширения для заметок/черновиков:
На Экспресс-панели в области навигации есть кнопочка, которая открывает заметки в отдельной вкладке.
Я так понимаю, @xogorxogorich меню экспресс-панели отключил(
vivaldi://settings/startpage/), и уже достаточно давно
@xogorxogorich said in В поисках расширения для заметок/черновиков:
Местные заметки пока не устраивают тем, что находятся только в Боковой панели
Но они же и в полноэкранном режиме работают:
vivaldi://notes/
A eщё можно на панель закладок добавить
chrome://vivaldi-webui/startpage?section=notesи получится кнопка вызова полноэкранных заметок, со своей фавиконкой-пиктограммой. Как-то вот так: https://forum.vivaldi.net/post/674668
А ёще эту кнопку можно даже на панель управления примастырить, через цепочку команд.
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@RX21 said in В поисках расширения для заметок/черновиков:
Я так понимаю, @xogorxogorich меню экспресс-панели отключил(vivaldi://settings/startpage/), и уже достаточно давно
Кстати, нет, всё включено, но:
@kurai said in В поисках расширения для заметок/черновиков:
кнопочка, которая открывает заметки в отдельной вкладке.
@RX21 said in В поисках расширения для заметок/черновиков:
Но они же и в полноэкранном режиме работают
Полноэкранный режим как раз не совсем то, что нужно. Вернее, оно-то нужно в определённых ситуациях, но хочется по умолчанию именно в стиле Списка чтения. Кнопочка наверху, кликнул, открылось относительно небольшое окошко, работаешь. Захотелось фулл скрин - перешёл уже в него.
@kurai said in В поисках расширения для заметок/черновиков:
OneNote
О, тоже гляну, спасиб.
@sedative29rus пока что именно так, но "хватит это терпеть!" (с)
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Semenov-Sherin
Когда Maxthon отказались от классический SkyNote (вроде они так назывались) в пользу Evernote-подобного MXNote (опять же могу уже путать названия), многие тупо пересели на Google Keep. Я тогда на MX быстренько простенькое расширение собрал, но под Chrome (а значит, и под Vivaldi) оно наверняка давно есть. Мобильное приложение у меня даже было, но сейчас почти везде использую веб.
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@xogorxogorich said in В поисках расширения для заметок/черновиков:
Полноэкранный режим как раз не совсем то, что нужно. Вернее, оно-то нужно в определённых ситуациях, но хочется по умолчанию именно в стиле Списка чтения. Кнопочка наверху, кликнул, открылось относительно небольшое окошко, работаешь
Как вариант, для этого, можно зажав Ctrl, перетащить кнопку заметок, из боковой панели, на панель управления. И открывать компактные заметки боковой панели через эту кнопку, а закрывать через переключатель боковой панели.
Получится внешний вид и алгоритм работы, практически такой, как Вы хотите. Да и перейти в полноэкранный режим, прямо из боковой панели можно(там кнопочка специальная для этого есть)
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@RX21 ну всё же не совсем. Это первое, что я попробовал, думая, что если перетащить кнопку дефолтных Заметок наверх, то они будут открываться окошком в стиле Списка чтения, а они просто ту же Боковую панель открывают
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@xogorxogorich, Ну, не знаю... Как по мне, так боковая панель, покомпактнее будет. Да и не нравится мне, окошко списка чтения...
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xogorxogorich
@RX21 ну тут на вкус и цвет, как говорится Может быть ещё из-за того, что я в принципе Боковой панелью не настолько часто пользуюсь, а сейчас ещё и поведение при её закрытии при клике мышью за её пределами изменилось, что делает её для меня менее удобной.