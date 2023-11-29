@wet2 said in Пропали 28.11.2023 все пароли из учетной записи.:

Нет. Меню история открыл на экспресс панели вверху. И видимо нажал метлу. Я не очень следил. Но к синхронизации и паролям не касался.

Ну, метла открывает то же диалоговое окно, что и комбинация клавиш. А в этом диалоговом окне есть пункт "Пароли". Вполне возможно, что вы или забыли снять галочку напротив этого пункта, или случайно поставили.