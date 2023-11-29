Пропали 28.11.2023 все пароли из учетной записи.
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Пропали 28.11.2023 все пароли из учетной записи. Кто сталкивался с подобной проблемой. Все сайты сохраненные исчезли.
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Shpankov Vivaldi Team
Какая версия браузера, платформа, включена ли синхронизация, при каких обстоятельствах это произошло. Нужно больше подробностей.
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Вин 10, эта сборка 6.4.3160.47 (Stable channel) (64 бита), на предыдущаей версия вивальди. Кажется очистил историю. И после этого. Но не факт. Синхронизация включена.
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@wet2 said in Пропали 28.11.2023 все пароли из учетной записи.:
Кажется очистил историю. И после этого. Но не факт.
Тааак. А как вы чистили историю? Через Ctrl+Shift+Del?
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Нет. Меню история открыл на экспресс панели вверху. И видимо нажал метлу. Я не очень следил. Но к синхронизации и паролям не касался.
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@wet2 said in Пропали 28.11.2023 все пароли из учетной записи.:
Нет. Меню история открыл на экспресс панели вверху. И видимо нажал метлу. Я не очень следил. Но к синхронизации и паролям не касался.
Ну, метла открывает то же диалоговое окно, что и комбинация клавиш. А в этом диалоговом окне есть пункт "Пароли". Вполне возможно, что вы или забыли снять галочку напротив этого пункта, или случайно поставили.
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Скорее всего. Спасибо. Понял. Вопрос решен.