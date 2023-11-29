Крашится игра на Unity из itch.io (дохлая птичка)
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Обнаружил недавно интересную для себя игру, решил поиграть, но в открытом доступе автор оставил только браузерную версию - https://jjohnstongames.itch.io/the-roottrees-are-dead. При нажатии кнопки Run mystery появляется полоска загрузки, потом Made with Unity и... дохлая птичка.
Что пробовал:
- Перезапускать браузер (последняя версия)
- Очищать куки
- Блокировка слежки и рекламы не включена
- Отключать расширения
- Зайти под другим, свежим профилем
Ничего из этого ровным счётом никак не меняет ситуацию. А вот что сработало, так это запустить страничку в Microsoft Edge, там игра запускается и играется. Но извините, я не хочу играть в игру в Эдже.) И да, у меня Intel Core i7-9700KF 3.6 GHz и 32 гига оперативы, так что в эту сторону смотреть не стоит. В норме при запущенном браузере с учётом всех других процессов процессор нагружен процентов на 5-8, а оперативка на 12.
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У меня всё нормально.
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@kurai said in Крашится игра на Unity из itch.io (дохлая птичка):
У меня всё нормально.
Прикольно, а у меня вот так. Это на новом профиле, на гостевом то же самое. Хорошо, что дело не в Вивальди как таковом, наверное, но интересно, что ж с конкретно моим браузером не так.
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@Lernos said in Крашится игра на Unity из itch.io (дохлая птичка):
Прикольно, а у меня вот так. Это на новом профиле, на гостевом то же самое. Хорошо, что дело не в Вивальди как таковом, наверное, но интересно, что ж с конкретно моим браузером не так.
Пальцем в небо. Попробуйте переключить аппаратное ускорение (выключить, если включено, и включить, если выключено), от него могут быть проблемы.
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@kurai Было включено. Выключил, перезапустил - игра крашнулась ещё быстрее, даже Made with Unity не показали. Включил обратно и перезапустил - то же самое. Повторил ещё пару раз для верности, ничего не поменялось.
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@Lernos said in Крашится игра на Unity из itch.io (дохлая птичка):
Intel Core i7-9700KF 3.6 GHz и 32 гига оперативы
Вы умолчали о более важном в этом случае - видеокарте)
Откройте консоль F12 во время полосы загрузки, может там какие красные ошибки о чём-нибудь скажут.
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@sedative29rus said in Крашится игра на Unity из itch.io (дохлая птичка):
Вы умолчали о более важном в этом случае - видеокарте)
Ваша правда.) NVIDIA GeForce RTX 3070, 8 гигов видеопамяти, брал новую, так что тут тоже проблем быть не должно. Ну и в Эдже-то запускается.
Откройте консоль F12 во время полосы загрузки, может там какие красные ошибки о чём-нибудь скажут.
Поначалу всё идёт нормально, движок там запускается, все дела, а потом вылезает это...
Иии этот скриншот выглядит полупрозрачным, потому что поверх консоли всплывает вот это.
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@Lernos said in Крашится игра на Unity из itch.io (дохлая птичка):
а потом вылезает это
Ну у меня на скрине вроде так же, но всё работает.
Уже стандартный для таких случаев флаг chrome://flags/#ignore-gpu-blocklist попробуйте включить, чем чёрт не шутит.
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@sedative29rus Попробовал, не помогло.(
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@sedative29rus Поставил в тестовую папку, даже в нём не работает... что с флагом, что с аппаратным ускорением, что без.
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@Lernos ну пока что идей больше нет. Могу ещё предложить переустановить винду
У меня rtx2060s, к слову. Последние дрова.
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@sedative29rus Дрова у меня тоже последние. А с виндой радикально получается, конечно.) Попозже попробую браузер целиком переустановить, авось это сработает.
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Вообще, у меня когда-то были проблемы именно с юнити на этом сайте, из-за блокировки слежки/рекламы.
А всякий сторонний софт типа антивирусов у вас не вмешивается, кстати?
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@sedative29rus Нет, не вмешивается. Сторонних у меня нет, Защитник я отключал. Родная блокировка слежки и рекламы у меня отключена, а стороннюю - Юблок - я тоже отключал, да и в свежем профиле расширений не было. В общем, уже неважно, я всё-таки переустановил браузер с галочкой "удалить все данные о работе в браузере", и теперь оно запускается, даже после синхронизации всех моих данных. Понятия не имею, что это было, но спасибо за попытки помочь.)
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@sedative29rus said in Крашится игра на Unity из itch.io (дохлая птичка):
@Lernos ну пока что идей больше нет
Ну, накину я ещё несколько:
- попробовать включить сторонние куки;
- попробовать замаскироваться под Chrome или Edge:
vivaldi://settings/network/;
- попробовать сменить DNS:
chrome://settings/security;
Upd: Вот блин! Пока писал сообщение, оно уже стало неактуальным:
@Lernos said in Крашится игра на Unity из itch.io (дохлая птичка):
В общем, уже неважно, я всё-таки переустановил браузер...
... и теперь оно запускается...
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@RX21 said in Крашится игра на Unity из itch.io (дохлая птичка):
попробовать замаскироваться под Chrome или Edge:
Я без маскировки пробовал.
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@Lernos said in Крашится игра на Unity из itch.io (дохлая птичка):
В общем, уже неважно, я всё-таки переустановил браузер с галочкой "удалить все данные о работе в браузере", и теперь оно запускается, даже после синхронизации всех моих данных.
Но вы нас не бросайте, приходите, если возникнут проблемы. И так просто приходите, на чай
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@kurai said in Крашится игра на Unity из itch.io (дохлая птичка):
Но вы нас не бросайте, приходите, если возникнут проблемы. И так просто приходите, на чай
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@kurai said in Крашится игра на Unity из itch.io (дохлая птичка):
@RX21 said in Крашится игра на Unity из itch.io (дохлая птичка):
попробовать замаскироваться под Chrome или Edge:
Я без маскировки пробовал.
Ну, я уже накидывал варианты, которые, хотя бы теоретически могли быть связаны с данной проблемой.
А на самом деле, интересно: что же, всё-таки, это могло быть?