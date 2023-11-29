@sedative29rus said in Крашится игра на Unity из itch.io (дохлая птичка):

Вы умолчали о более важном в этом случае - видеокарте)

Ваша правда.) NVIDIA GeForce RTX 3070, 8 гигов видеопамяти, брал новую, так что тут тоже проблем быть не должно. Ну и в Эдже-то запускается.

Откройте консоль F12 во время полосы загрузки, может там какие красные ошибки о чём-нибудь скажут.

Поначалу всё идёт нормально, движок там запускается, все дела, а потом вылезает это...

Иии этот скриншот выглядит полупрозрачным, потому что поверх консоли всплывает вот это.