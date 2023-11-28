Неудобная работа с адресной строкой
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Привет.
После какого-то из недавних обновлений строка с адресом стала работать очень неудобно.
Раньше при тапе на неё выделялся текущий адрес, после чего можно было снять выделение и поправить в адресе что-то, скопировать часть его и т. п.
Теперь же при тапе на строку открывается пустое окно поиска, а чтобы вызвать текущий адрес, надо нажать на значок карандаша сверху (там, где три значка: поделиться, скопировать, карандашик). Это крайне неудобно, потому что в случае с омнибоксом снизу карандашик всё равно остаётся сверху, и если нужно поработать с адресом, то приходится делать не только лишние тапы, но и тянуться кверху экрана.
Хотелось бы, чтобы была возможность вернуть прежнюю логику работы строки с адресом (по тапу открывается текущий адрес в выделенном состоянии). Либо хоть сделали возможность переносить вот эту панельку:
вниз, вслед за омнибоксом. Чтобы не тянуться всякий раз к карандашику.
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Это точно, полный бред. Адрес не исправить и не скопировать.
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@Nikolay68, Ниже, для этого, есть кнопки-пиктограммы. Одна - копировать, а вторая(карандаш) - править адрес.
Но да, тем не менее, новая логика работы с адресной строкой, мне не нравится.
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Ха, точно! НО! Только если панель адреса ВВЕРХУ. А у меня она внизу и этих кнопок нет.
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Еще и Экозия дурацкая размножилась почему-то.
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@Nikolay68 said in Неудобная работа с адресной строкой:
А у меня она внизу и этих кнопок нет
@Nikolay68, А какая у Вас версия браузера?
https://forum.vivaldi.net/post/713172
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@RX21 said in Неудобная работа с адресной строкой:
@Nikolay68 said in Неудобная работа с адресной строкой:
А у меня она внизу и этих кнопок нет
@Nikolay68, А какая у Вас версия браузера?
https://forum.vivaldi.net/post/713172
Обновил до 6.4.3171.110 - результат прежний.
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@Nikolay68 said in Неудобная работа с адресной строкой:
Обновил до 6.4.3171.110 - результат прежний.
Ага!!! Вы словили баг!
Ну, Вы знаете, что делать
А если нет - то @kurai Вам подскажет
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@RX21 said in Неудобная работа с адресной строкой:
@Nikolay68 said in Неудобная работа с адресной строкой:
Обновил до 6.4.3171.110 - результат прежний.
Ага!!! Вы словили баг!
Ну, Вы знаете, что делать
А если нет - то @kurai Вам подскажет
А потом придет @Shpankov и скажет, что закрыт как дубль.
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Shpankov Vivaldi Team
@Nikolay68 said in Неудобная работа с адресной строкой:
А потом придет @Shpankov и скажет, что закрыт как дубль.
Дубль - это хорошо. Больше дублей - больше внимания к проблеме.
По теме топика.
Сегодня на собрании это обсуждали - прокралось нововведение Chromium в код. Будем пытаться вернуть, как было.
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@Nikolay68 said in Неудобная работа с адресной строкой:
Обновил до 6.4.3171.110 - результат прежний.
@Nikolay68, Извините, я Вас ввёл в заблуждение. Из-за своей невнимательности, я перепутал баги. В этом обновлении, пофиксили баг с падением браузера при нажатии кнопки меню. А баг с адресной строкой, я так понимаю, всё ещё в работе.