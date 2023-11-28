Привет.

После какого-то из недавних обновлений строка с адресом стала работать очень неудобно.

Раньше при тапе на неё выделялся текущий адрес, после чего можно было снять выделение и поправить в адресе что-то, скопировать часть его и т. п.

Теперь же при тапе на строку открывается пустое окно поиска, а чтобы вызвать текущий адрес, надо нажать на значок карандаша сверху (там, где три значка: поделиться, скопировать, карандашик). Это крайне неудобно, потому что в случае с омнибоксом снизу карандашик всё равно остаётся сверху, и если нужно поработать с адресом, то приходится делать не только лишние тапы, но и тянуться кверху экрана.

Хотелось бы, чтобы была возможность вернуть прежнюю логику работы строки с адресом (по тапу открывается текущий адрес в выделенном состоянии). Либо хоть сделали возможность переносить вот эту панельку:



вниз, вслед за омнибоксом. Чтобы не тянуться всякий раз к карандашику.