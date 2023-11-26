Удаление дубликатов в закладках
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Очень полезной может оказаться функция "поиск и удаление дубликатов" в закладках.
После многочисленных попыток синхронизации скопилось несколько веток закладок. Многие из них дублируют друг друга.
Было бы просто здОрово иметь в наличии функцию, которая могла бы найти все дубликаты ("поиск дубликатов") и затем иметь возможность удалить/объединить желаемые дубликаты.
Похожая функция есть в некоторых программах (например - в почтовых клиентах), но, к сожалению, нет в браузерах. А так было бы здорово!
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@ToniZa, двумя руками поддерживаю, но проголосовать могу только одной.
Есть еще вот такой инструмент:
https://www.aignes.com/deadlink.htm
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sedative29rus
@stardepp said in Duplicated bookmark detection / cleanup:
This feature request is in the pipeline, which means the Vivaldi team will release this feature, but a date has not been set yet.
Этот запрос находится в стадии разработки, что означает, что команда Vivaldi выпустит эту функцию, но дата пока не определена.