Очень полезной может оказаться функция "поиск и удаление дубликатов" в закладках.

После многочисленных попыток синхронизации скопилось несколько веток закладок. Многие из них дублируют друг друга.

Было бы просто здОрово иметь в наличии функцию, которая могла бы найти все дубликаты ("поиск дубликатов") и затем иметь возможность удалить/объединить желаемые дубликаты.

Похожая функция есть в некоторых программах (например - в почтовых клиентах), но, к сожалению, нет в браузерах. А так было бы здорово!