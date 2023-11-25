桌面快照版 3201.4
-
Aaron Translator
周末的一些事 – Vivaldi 浏览器快照 3201.4
我们知道您想要在这个周末玩一些新的、闪亮的东西，所以就在这里。今天的快照包括大量全面修复以及升级至 Chromium 120。
￼作者：Ruarí Ødegaard
2023 年 11 月 25 日
变更日志
[地址栏] 在下拉列表中的最佳结果标题中添加来源类别 (VB-101715)
[地址栏] 匹配书签描述时没有突出显示 (VB-101480)
[地址栏] 当空输入时按删除会取消最佳结果 (VB-101596)
[地址栏] 在地址栏中按 Enter 很慢且历史记录较多 (VB-99872)
[地址栏] 自动完成错误的类别 (VB-101220)
[书签] 排序混乱 我尝试整理快速拨号 (VB-98754)
[日历] 为任务添加开始时间需要更新 3 次才能“坚持”正确的时间 (VB-101537)
[日历] 取消将重复任务标记为已完成，将其全部标记为已完成 (VB-101683)
[日历] 连接速度慢时日历面板中出现错误 (VB-101637)
[日历] 按 Enter 键时未保存事件 (VB-101606)
[日历] 事件提醒晚了一分钟触发 (VB-101663)
[日历] 更改重复事件时发生异常丢失 (VB-101487)
[日历] 提醒对话框显示重复事件的第一个日期 (VB-101536)
[日历] 更改即将到来时更改了错误的实例 (VB-101486)
[日历] 编辑重复事件会导致浏览器冻结 (VB-101534)
[Chromium]升级至120.0.6099.34
[联系人] 空联系人面板显示编辑器 (VB-101806)
[崩溃] 单击“下一页”(VB-101579)
[崩溃] 无法查看本地图像的图像属性 (VB-101539)
[崩溃] 使用进行内容脚本注入的扩展 (VB-101685)
[崩溃][同步] 向 UI 报告某些同步状态时 (VB-101813)
[崩溃][macOS] 上次更新检查日期/时间已损坏 (VB-100532)
[直接匹配] 添加错误输入算法 (VB-101505)
[直接匹配] 忽略连续空格 (VB-101651)
[直接匹配] 应匹配 URL 但显示标题 (VB-101722)
[Feeds] 在 feed 预览页面添加内联解释器 (VB-101809)
[Feeds] 检修 feed 轮询和缓存逻辑 (VB-101828)
[历史记录] 管理员顶级域名缺少图标 (VB-101635)
[邮件] 过滤器很容易被删除，且无法恢复 (VB-95267)
[邮件] 使用同步并删除邮件帐户将删除另一台设备上的密码 (VB-101852)
[邮件][设置] 签名编辑器中的标签文本左对齐 (VB-101628)
[笔记][新]附加到笔记选项 (VB-80866)
[笔记] 按比例调整笔记管理器大小 (VB-101630)
[面板] 在窗口面板的右键菜单中添加“关闭窗口”选项 (VB-93897)
[性能] MacBook Pro 上的欢迎屏幕占用 40% CPU 和 90% GPU (VB-101674)
[隐身窗口] 加载时适当地设置窗口主题 (VB-101513)
[设置][工作空间规则]使图标选择对话框浮动在容器上方 (VB-101594)
[空间导航] 选择单选按钮时崩溃 (VB-101453)
[空间导航] 尝试单击链接选择并突出显示而不是导航 (VB-101528)
[快速拨号] 返回后出现开发工具面板 (VB-98988)
[标签] 关闭隐身窗口后，复制标签不会聚焦在该窗口上 (VB-101410)
[标签] 通过昵称打开书签文件夹后，新打开的标签排列错误 (VB-101597)
[标签] 创建标签堆栈时允许鼠标光标在放置目标内轻微移动 (VB-101591)
[标签] 减少标签缩略图的过多磁盘写入 (VB-100935)
[标签] 当移动关闭窗口中的标签时重新实现“不更改活动标签”(VB-98215)
[主题] 底部地址栏应用的颜色不正确 (VB-101352)
[工作区] 当工作区按钮位于面板工具栏中时，重新排列工作区失败 (VB-99784)
（机翻，人肉校订）