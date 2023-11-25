（原文在此）

周末的一些事 – Vivaldi 浏览器快照 3201.4

我们知道您想要在这个周末玩一些新的、闪亮的东西，所以就在这里。今天的快照包括大量全面修复以及升级至 Chromium 120。

￼作者：Ruarí Ødegaard

2023 年 11 月 25 日

变更日志

[地址栏] 在下拉列表中的最佳结果标题中添加来源类别 (VB-101715)

[地址栏] 匹配书签描述时没有突出显示 (VB-101480)

[地址栏] 当空输入时按删除会取消最佳结果 (VB-101596)

[地址栏] 在地址栏中按 Enter 很慢且历史记录较多 (VB-99872)

[地址栏] 自动完成错误的类别 (VB-101220)

[书签] 排序混乱 我尝试整理快速拨号 (VB-98754)

[日历] 为任务添加开始时间需要更新 3 次才能“坚持”正确的时间 (VB-101537)

[日历] 取消将重复任务标记为已完成，将其全部标记为已完成 (VB-101683)

[日历] 连接速度慢时日历面板中出现错误 (VB-101637)

[日历] 按 Enter 键时未保存事件 (VB-101606)

[日历] 事件提醒晚了一分钟触发 (VB-101663)

[日历] 更改重复事件时发生异常丢失 (VB-101487)

[日历] 提醒对话框显示重复事件的第一个日期 (VB-101536)

[日历] 更改即将到来时更改了错误的实例 (VB-101486)

[日历] 编辑重复事件会导致浏览器冻结 (VB-101534)

[Chromium]升级至120.0.6099.34

[联系人] 空联系人面板显示编辑器 (VB-101806)

[崩溃] 单击“下一页”(VB-101579)

[崩溃] 无法查看本地图像的图像属性 (VB-101539)

[崩溃] 使用进行内容脚本注入的扩展 (VB-101685)

[崩溃][同步] 向 UI 报告某些同步状态时 (VB-101813)

[崩溃][macOS] 上次更新检查日期/时间已损坏 (VB-100532)

[直接匹配] 添加错误输入算法 (VB-101505)

[直接匹配] 忽略连续空格 (VB-101651)

[直接匹配] 应匹配 URL 但显示标题 (VB-101722)

[Feeds] 在 feed 预览页面添加内联解释器 (VB-101809)

[Feeds] 检修 feed 轮询和缓存逻辑 (VB-101828)

[历史记录] 管理员顶级域名缺少图标 (VB-101635)

[邮件] 过滤器很容易被删除，且无法恢复 (VB-95267)

[邮件] 使用同步并删除邮件帐户将删除另一台设备上的密码 (VB-101852)

[邮件][设置] 签名编辑器中的标签文本左对齐 (VB-101628)

[笔记][新]附加到笔记选项 (VB-80866)

[笔记] 按比例调整笔记管理器大小 (VB-101630)

[面板] 在窗口面板的右键菜单中添加“关闭窗口”选项 (VB-93897)

[性能] MacBook Pro 上的欢迎屏幕占用 40% CPU 和 90% GPU (VB-101674)

[隐身窗口] 加载时适当地设置窗口主题 (VB-101513)

[设置][工作空间规则]使图标选择对话框浮动在容器上方 (VB-101594)

[空间导航] 选择单选按钮时崩溃 (VB-101453)

[空间导航] 尝试单击链接选择并突出显示而不是导航 (VB-101528)

[快速拨号] 返回后出现开发工具面板 (VB-98988)

[标签] 关闭隐身窗口后，复制标签不会聚焦在该窗口上 (VB-101410)

[标签] 通过昵称打开书签文件夹后，新打开的标签排列错误 (VB-101597)

[标签] 创建标签堆栈时允许鼠标光标在放置目标内轻微移动 (VB-101591)

[标签] 减少标签缩略图的过多磁盘写入 (VB-100935)

[标签] 当移动关闭窗口中的标签时重新实现“不更改活动标签”(VB-98215)

[主题] 底部地址栏应用的颜色不正确 (VB-101352)

[工作区] 当工作区按钮位于面板工具栏中时，重新排列工作区失败 (VB-99784)

（机翻，人肉校订）