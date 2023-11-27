Сохранять текст в текстовый файл
-
Небольшое расширение функционала - сделать возможность сохранять (для тех кто в танке - выделенный) текст в текстовый файл. (Save As Text)
В pdf можно через печать, но иногда нужен именно .txt
-
Ctrl+C - Ctrl+V?
-
@kurai said in Сохранять текст в текстовый файл:
Ctrl+C - Ctrl+V?
И запуск Блокнота Ctrl+Alt+B.
-
sedative29rus
@Nikolay68 said in Сохранять текст в текстовый файл:
@kurai said in Сохранять текст в текстовый файл:
Ctrl+C - Ctrl+V?
И запуск Блокнота Ctrl+Alt+B.
Может тогда убрать и сохранение картинок? И пункт меню Копировать в заметки тоже. Лишний код - рассадник багов
-
@intersk said in Сохранять текст в текстовый файл:
сделать возможность сохранять текст в текстовый файл
либо поясните, что имеется ввиду либо
исправьтедобавьте:
ибо сохранение в *.txt есть, когда браузер видит (определяет) mime-type страницы
@kurai и @Nikolay68, ни чего у вас не сохранится - вы Ctrl+A нажать забыли
-
This post is deleted!
-
@sedative29rus said in Сохранять текст в текстовый файл:
Может тогда убрать и сохранение картинок? И пункт меню Копировать в заметки тоже.
заметки это одно, а текстовый файл другое. Или вы саркастируете? )
-
@coleslaw said in Сохранять текст в текстовый файл:
либо поясните, что имеется ввиду либо исправьте добавьте:
это и так должно быть понятно. Что ещё можно сохранить в текстовый файл? Страницу целиком? )
-
Shpankov Vivaldi Team
@intersk said in Сохранять текст в текстовый файл:
шпанков жжет )))
Меня вообще здесь нет.
-
sedative29rus
@intersk said in Сохранять текст в текстовый файл:
Или вы саркастируете? )
Есть такое
-
@Shpankov прошу прощения, с другой темы перескочил ))