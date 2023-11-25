Сделать дни равными по ширине в календаре боковой панели
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Сделать дни равными по ширине в календаре боковой панели, правая всегда больше
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Во-первых, не могу повторить, во-вторых, это лучше в баг-репорт с подробным описанием, как повторить.
Что на чистой установке без изменения настроек?
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Это из-за календарика на месяц в нижней правой ячейке. Если его убрать, то сетка выравнивается.
.MonthDayPicker { display: none !important; }
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@sedative29rus said in Сделать дни равными по ширине в календаре боковой панели:
Это из-за календарика на месяц в нижней правой ячейке. Если его убрать, то сетка выравнивается.
Или если растянуть боковую панель календаря чуть больше. После определённого размера столбцы увеличиваются равномерно и равны по ширине.
IMHO, даже не баг, а так задумано - куда календарь прятать?
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@Shpankov said in Сделать дни равными по ширине в календаре боковой панели:
После определённого размера столбцы увеличиваются равномерно и равны по ширине.
это после какого? По-моему, всегда разные. Это во-первых.
А во-вторых, вот какая штука, глядите. Так выглядит, если сжать боковую панель до минимума:
Когда начинаем её расширять, зачем здесь появляется пустое пространство раньше времени? Т.е. ДО того, как столбцы сравнялись по ширине:
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@Shpankov А где же чистый профиль?
Удалите события 20пн и 22ср, и левый столбец скукожится.
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@Shpankov said in Сделать дни равными по ширине в календаре боковой панели:
если растянуть боковую панель календаря чуть больше. После определённого размера столбцы увеличиваются равномерно и равны по ширине.
нет, всегда правый шире. Даже если нет событий
если растянуть с событием - то уже левый шире
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Ой, всё.
Отправьте баг-репорты - я попрошу дизайнеров присмотреться.
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xogorxogorich
Когда зацепился взглядом за к-к-к-комбо "отправьте" + "баг-репорт", и сначала сердце ёкнуло, глаз дёрнулся, душа в пятки ушла, а потом мозг осознал, что это не тебе
Простите за оффтоп
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@Shpankov said in Сделать дни равными по ширине в календаре боковой панели:
я попрошу дизайнеров присмотреться
VB-102028