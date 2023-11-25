@sedative29rus said in Сделать дни равными по ширине в календаре боковой панели:

Это из-за календарика на месяц в нижней правой ячейке. Если его убрать, то сетка выравнивается.

Или если растянуть боковую панель календаря чуть больше. После определённого размера столбцы увеличиваются равномерно и равны по ширине.

IMHO, даже не баг, а так задумано - куда календарь прятать?